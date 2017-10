Romulo Barral volta às origens no Jiu-Jitsu e é homenageado na Gracie Barra BH

Share it

Cinco vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu e integrante do Hall da Fama da IBJJF, Romulo Barral é um competidor com currículo invejável na arte suave. Como professor, teve sucesso também com sua academia, na Califórnia, e pode passar um pouco de seus conhecimentos à frente. Mas tudo que Romulo se tornou e é hoje, nas palavras do próprio, foi forjado em Minas Gerais, na nossa GMI Gracie Barra Belo Horizonte.

Aluno de feras como Vinícius Draculino, Barral afiou muito da sua perigosa guarda nos tatames da academia em BH, e após conquistar o mundo com suas raspagens e finalizações, recebeu merecida homenagem na casa que o criou. De passagem pelo Brasil, Romulo visitou as novas instalações da academia, lecionou em grande seminário de estreia e foi surpreendido pelos amigos Cláudio Caloquinha, Sérgio Benini e Wilson Bolão: recebeu uma placa de gratificação como o maior campeão da Gracie Barra BR.

GRACIEMAG conversou com Rominho e este não mediu palavras para reverenciar suas origens, seu carinho e respeito aos mestres e colegas de equipe, e a felicidade de estar de volta.

“Voltar para casa, aqui na Gracie Barra BH, é sempre uma emoção diferente”, disse Romulo. Dessa vez foi conferir a sede nova. A academia está maravilhosa, com muitas melhorias, em belo trabalho dos amigos Cláudio Caloquinha, Sérgio Benini, Wilson Bolão e do Draculino. Além disso, revi grandes professores e companheiros de treino, como o Titi, o Maurão, o Cacá, o Ivanzinho e o Tio Chico. Muita gente estava lá, a gente começou em tempos parecidos e foi muito gratificante reencontrar com eles. Ainda bem que não teve confere desta vez, né? Fiz um seminário de estreia na Gracie Barra BH na novas instalações e foi um sucesso.

Sobre a homenagem surpresa, Barral revelou que jamais havia sentido emoção maior e tentou detalhar o sentimento de receber a placa e a gratidão aos seus amigos da Gracie Barra.

“Depois de ficar mais velho, ser pai, a gente fica mais mole, né?” brincou Barral. “Fui homenageado como o maior campeão mundial da GB BH, um dos caras que espelhou e mudou aquela geração do Jiu-Jitsu. Não tem sensação melhor, voltar para casa depois de tanto tempo e ser reconhecido de tal forma. Foi a homenagem que mais me emocionou na vida. Meus primeiros passos foram lá, eu virei quem eu sou lá. É muito bom ver a academia no mesmo lugar, tudo fruto de um trabalho muito duro do Dráculino, uma equipe que formou muitos campeões, como o próprio Felipe Preguiça, que trouxe o título inédito de campeão absoluto do ADCC para a Gracie Barra BH, e ainda vai formar muitos mais.”

