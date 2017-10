Saiba como rever grátis Nicholas Meregali x Diego Borges e outras lutas da Copa Podio de Jiu-Jitsu

Share it

A Copa Podio, junto com o Fighteria.tv, traz para os fãs do Jiu-Jitsu a oportunidade de conhecer um pouco mais do estilo funcional de Diego Borges, carinhosamente apelidado de “operário do Jiu-Jitsu”

Sem a busca incessante da fama, com o simples objetivo de se preparar, vencer nos tatames e fazer o seu trabalho bem feito, Diego se enquadra no mundo da arte suave como um funcionário exemplar.

Ele é avesso à exposição”, diz Jeferson Maycá, presidente da Copa Podio. “Encara as competições como um trabalho. Chega quieto, sem fazer muito barulho, executa bem o seu trabalho e vai embora pra casa como um trabalhador de uma empresa.”

Para ver um pouco do estilo da fera, que deve voltar na próxima edição do evento em superluta sem kimono, acesse o Fighteria.tv, inscreva-se com seu e-mail e tenha acesso gratuito às seguintes lutas da fera:

Diego Borges x Nicholas Meregali

Diego Borges x Edwin Najmi

Diego Borges x Cláudio Calasans

Diego Borges x Patrick Gáudio.

Além dos duelos do “operário do Jiu-Jitsu”, os fãs da Copa Podio inscritos no Fighteria.tv podem conferir outras lutas já liberadas pelo evento. Veja no vídeo abaixo alguns lances de Diego Borges e acesse agora o Fighteria.tv!