Campeão de Jiu-Jitsu, Fabrício Werdum encara luta principal do UFC Austrália

Campeão mundial de Jiu-Jitsu ex-campeão peso pesado do UFC, Fabrício Werdum segue firme em busca de nova chance de conquistar o título no MMA. Após finalizar rápido em sua última apresentação, no UFC 216, e não ter gancho extenso dos médios, o brasileiro volta para o octógono, em luta importante para a sua escalada.

Werdum fará a luta principal do UFC na Austrália, no dia 18 de novembro, em Sydney. Ele encara o polonês Marcin Tybura. O brasileiro chega para substituir Mark Hunt, que faria a luta contra Tybura, mas foi retirado do evento pelo UFC por problemas médicos, segundo a organização.

Werdum (22v, 7d, 1e) quer voltar oos trilhos e recuperar sua sequência de vitórias para assim desafiar o dono do cinturão. Para conquistar o título, em junho de 2015, Fabrício bateu cinco adversários seguidos, como Roy Nelson, Minotauro e Mark Hunt, para assim encarar e finalizar Cain Velasquez pelo título. Depois de perder a cinta para Stipe Miocic, Werdum venceu Browne em revanche e foi superado por Alistair Overeem, antes de sua vitória mais recente.

Tybura (16v, 2d), por sua vez, chega com ritmo ascendente. Perdeu em sua estrai no UFC mas venceu suas três últimas lutas, e busca contra Werdum manter sua sequência de sucessos para tentar um lugar ao sol em uma categoria tão aberta quanto a dos pesos pesados.

E para você, amigo leitor, Werdum tem as armas para superar o polonês e ficar mais próximo de uma disputa de cinturão? Comente conosco!

