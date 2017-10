Vitor Terra ensina transição da omoplata para as costas com finalização no Jiu-Jitsu

Share it

Professor da Gracie Terra, nossa GMI na Zona Sul do Rio de Janeiro, Vitor Terra mostrou uma valiosa transição da chave omoplata para chegar direto às costas, com opção de finalizar no braço. Você, leitor estudioso de GRACIEMAG, pode conferir a aula e adicionar mais este macete no seu jogo.

Na aula, Vitor primeiro ressalta a importância de não deixar espaço algum para o adversário que se encontra na chave. Depois, antes de arrochar no braço na omoplata, o faixa-preta dá um passo para fora e joga a perna por cima das costas do adversário, já com os ganchos praticamente postos para pontuar.

Como se não bastasse a posição de superioridade, Vitor Terra ainda mostra uma opção de finalização no braço que sobra da transição. Basta prender o membro embaixo da axila, dar um pequeno passo à frente e torcer a articulação.

Ficou curioso? Clique no vídeo abaixo e confira mais uma aula com a excelência do nosso time GMI!