Jiu-Jitsu: relembre o estilo de Rockson Gracie, saudoso filho de Rickson

Primogênito do mestre Rickson Gracie, Rockson Gracie foi um fenômeno no Jiu-Jitsu. Antes de nos deixar, em dezembro de 2000, Rockson se apresentou em alguns torneios de Jiu-Jitsu, sempre com o estilo para frente da família mais casca-grossa do mundo.

Uma dessas lutas aconteceu na 1ª Copa Rickson Gracie, realizada em 1997, na Universidade de Los Angeles. Ainda na faixa-azul, Rockson encarou o japonês Manami, em duelo passador x guardeiro.

Depois de pontuar com passagens de guarda e muitos ataques, Rockson venceu por pontos e garantiu o título faixa-azul peso-pluma do evento.

Confira abaixo o estilo do saudoso Rockson Gracie!

