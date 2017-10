GMI: Paulo Peposo e a arte de socializar alunos com o Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu há mais de duas décadas, Paulo Peposo tem largo histórico de contribuições à sociedade. Líder da nossa GMI Peposo Team, escola sediada em Minas Gerais, Paulo é inspetor da polícia civil e ensina defesa pessoal há 26 anos dentro da Academia da Polícia Civil do estado. Contudo, o sábio professor foi além.

Além de sua atividade profissional para auxiliar na segurança, o faixa-preta ainda tinha a preocupação com a integração dos jovens. Acostumado com a vida de antigamente, na qual a prática de esportes unia a criançada do bairro, Paulo sentiu que em tempos mais modernos a essência da atividade esportiva em grupo estava se perdendo. Sem pensar duas vezes resolveu se mexer, e a mudança veio.

“Sempre fui muito ligado ao esporte”, conta a fera. “Fiz natação, futebol, judô e Jiu-Jitsu. Fui um jovem ativo, comecei a trabalhar cedo, servi ao exército, fui lecionar judô e desenvolvi bastante o Jiu-Jitsu. Depois de fundar a Peposo Team, refleti sobre a importância do esporte na minha vida e como tais atividades estavam deturpadas. Só se fala em esporte associado ao dinheiro. Como vou fazer para que todos entendam que o esporte é para socializar, que somos todos iguais, e mesmo na dificuldade podemos superar e ter resultados que não sejam só financeiros?

“Pensando nisso, comecei a campanha ‘Adote um Atleta’, onde um adulto ajudava um jovem a competir, contribuindo com a inscrição ou um kimono, tudo muito simples. Sabia que seria difícil, mas não desanimei e criei outro projeto, o ‘Samurais do Amanhã’. Ao longo destes anos todos dedicados ao esporte, formei 50 faixas-pretas de Jiu-Jitsu e 25 instrutores de defesa pessoal. Já ouvi dizer que agir não adianta, que não vou consertar o mundo, mas mesmo com tudo contra eu vou em frente. Desistir não é o meu forte.”

E você, amigo leitor, o que já fez para tornar sua região e seu bairro um lugar melhor? Conte a sua história de sucesso no Jiu-Jitsu nos comentários a seguir!