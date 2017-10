Dimitrius Souza finaliza no triângulo e fatura ouro duplo no Floripa Open de Jiu-Jitsu

Share it

A bela cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, recebeu grandes lutas com mais uma edição do Floripa Spring International Open da IBJJF. Feras do Jiu-Jitsu entraram em ação no último final de semana, e deram um show.

Na divisão adulto faixa-preta, o nome da vez foi o de Dimitrius Souza. Craque da Alliance, Dimitrius faturou ouro duplo na competição, ao vencer tanto na divisão de peso pesado quanto no absoluto.

Pelo título na categoria, Dimitrius superou Henrique Lima (Checkmat). No peso aberto, o faixa-preta da Alliance encarou José Cardoso (Ceconi Team), campeão no meio-pesado, e liquidou a fatura ao finalizar no triângulo. (Veja no fim da matéria).

Outros destaques ficaram para Otávio Nalati, que depois de passar um sufoco para chegar no evento conquistou o ouro no pesadíssimo e o bronze no absoluto; Hugo Marques, fera da nossa GMI Soulfighters que se jogou no peso médio e ficou com o ouro, assim como seu professor Leandro Tatu Escobar, campeão no master 2 peso-pluma; e Juninho Boi, nosso GMI na FF Team, que ficou com o topo do pódio na categoria super pesado do master 1.

Veja no vídeo abaixo a finalização de Dimitrius Souza pelo ouro no absoluto e confira os resultados da faixa-preta logo em seguida!

PRETA / Adulto / Masculino / Galo

1 – Felipe Rodrigues Giarolla – Qatar BJJ – Brasil

2 – David Herrera Jr. – Soul Fighters BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Thales Nakassu – CheckMat

2 – Rafael Felippi – Nova União

3 – Alexandre Fernandes de Souza – Rostan Lacerda

3 – Marcio Ferreira do Nascimento – Colisão Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Rodrigo Francioni Dias – Rilion Gracie JJ

2 – Gustavo Mendes M. Praxedes Leal – Nova União

3 – Daniel dos Santos Fagundes – Scorpyon Jiu-Jitsu

3 – Eduardo Yezeguiellian Botega – Zenith BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Luciano de Macedo Bernert – A.S Team

2 – Carlos Alberto Makla Filho – BTT

3 – Osmar Gustavo Telles – A.S Team

3 – Ricardo Rocha Lima – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Hugo Doerzapff Marques – Soul Fighters BJJ

2 – Matheus Carmona Pequeno Barros – Akxe BJJ

3 – Jan Buatim Wamser – Ns Brotherhood

3 – Matheus Linhares Knorr – Drill BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – José Henrique Cardoso – Ceconi KMKZ

2 – Luiz Fernando Nascimento Das Neves – Ceconi KMKZ

3 – Andre Felipe Brasil Cassio – Gracie Elite Team

3 – Helvecio Augusto M. Penna Neto – De La Riva JJ

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – Juan Marcel – FF Team BJJ

3 – Manoel Fernandes de Oliveira Neto – Cia Amazonense de Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Vitor Fabio Martins Toledo – Atos Jiu-Jitsu

2 – Erick dos Santos da Rosa – A.S Team

3 – Adriano da Silva Sousa – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin Brazil

2 – Marcelo Tarso Strada – Atos Jiu-Jitsu

3 – Maycon Alexandre Silva Martins – Black Helmets

3 – Rafael Bettega Costa – A.S Team

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – José Henrique Cardoso – Ceconi KMKZ

3 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

3 – Otavio de Souza Nalati – Team Lloyd Irvin Brazil

PRETA / Adulto / Feminino / Super Pesado

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

PRETA / Master 1 / Masculino / Pena

1 – Marcelo Pereira Dos Santos – Nova União

2 – Josimar de Souza Sirino – Rocian Gracie Jr.

3 – Estevão dos Santos – Nova União

3 – Rafael Santiago de Oliveira – The Grind MMA Academy

PRETA / Master 1 / Masculino / Leve

1 – Iuri Cilenti – Alliance

2 – Henrique Colombo de Holanda – Atos Jiu-Jitsu

3 – Fabio Juliano Silva Debiaso – Gracie Humaita RJ

3 – Genes Martins de Freitas Neto – Neto Fight Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Médio

1 – Leonardo Barao Krauser – Marcello C. Monteiro BJJ Coach Brasil

2 – Wanduir Lima – Hélio Soneca Brazilian JJ

3 – Everthon Cavalcanti Rosas de Souza – A.S Team

3 – Ricardo Fernando da Silva – Rilion Gracie JJ

PRETA / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – André Rachadel – Gracie Barra

2 – Patrique Damasio Bressan – Rilion Gracie JJ

3 – Fernando Wagner V. dos Santos – BTT

3 – Rodrigo Sodré Soares Pereira – ESJJ (Excelence School of Jiu-Jitsu)

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesado

1 – Rodrigo Fagonde Motta – A.S Team

2 – Bruno de Barros Rocha – CheckMat

3 – Julio Andrade Viotti – FF Team BJJ

3 – Rafael Martins de Oliveira – De La Riva SC

PRETA / Master 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Fabiano Junior Leite de Souza – FF Team BJJ

2 – Reginaldo Rocha – A.S Team

3 – Jeferson Godoi – De La Riva SC

3 – Rafael Longen – A.S Team

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Fernando Fernandes Gomes Macedo – Ryan Gracie Team B

2 – Jeferson Conceição dos Santos – CheckMat

3 – Derlis Emerson Rodriguez – Yoneda Team BJJ

3 – Tiago Pereira Neves – Rilion Gracie JJ

PRETA / Master 1 / Masculino / Absoluto

1 – Jeferson Conceição dos Santos – CheckMat

2 – Bruno de Barros Rocha – CheckMat

3 – Jeferson Godoi – De La Riva SC

3 – Ricardo Fernando da Silva – Rilion Gracie JJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Pluma

1 – Leandro Lopes Escobar – Soul Fighters BJJ

2 – Jairo Rogerio Flores Taborda – Tatu BJJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Pena

1 – Julio Cesar Augusto Mesquita Sampaio e Guadanhini – Nova União

2 – Lucas Cabeleira Flores – Gracie Barra

3 – Emanuel Ayres de Medeiros – Gracie Barra

3 – Marcos Lanzer de Souza – WinnerJJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Leve

1 – Bruno Silva Souza – Flavio Teixeira Jiu-Jitsu

2 – Leonardo Andrade Santos Laiola – GF Team

3 – Marcelo Hathy Correia – Gracie Barra

PRETA / Master 2 / Masculino / Médio

1 – Paulo Procopio de Araujo – Ryan Gracie Team

2 – Alexandre Di Chiara Guimarães Salgado – Soul Fighters BJJ

3 – Francisco Rondineli Frizon – Gracie Barra

3 – Henrique Ismael Bertoldo – Jaraguá BJJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Gustavo Ramos Campos – Atos Jiu-Jitsu

2 – Denys Moura Martins – Guigo JJ

3 – Alvaro Alexandre Francescon – Gracie Barra

3 – Ricardo Borges Bortoluzzi – Ataque Duplo

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesado

1 – Luiz Vicente Soares da Silva – A.S Team

2 – Roberto Sell Leite – A.S Team

3 – Conrado Silveira Bucker – Ns Brotherhood

3 – Mateus Conforto dos Santos – Gracie Barra

PRETA / Master 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Diogo Oliveira de Souza – A.S Team

2 – Theo Camargo de Loyola – Arena JJ

3 – Edmar de Castro Soares – Ryan Gracie Team B

3 – João Anderson Ferreira de Almeida – Zenith BJJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Ricardo Rubio de Carvalho – CheckMat

2 – Edson Francisco de Paula Junior – PSLPB Cicero Costha

3 – Joferson Marcio Souza de Deus – Infight JJ

3 – Leonardo Santos Ferreira – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Absoluto

1 – Gustavo Ramos Campos – Atos Jiu-Jitsu

2 – Diogo Oliveira de Souza – A.S Team

3 – Ricardo Borges Bortoluzzi – Ataque Duplo

3 – Theo Camargo de Loyola – Arena JJ

PRETA / Master 3 / Masculino / Leve

1 – Márcio Marques Mendonça – Equipe A

2 – Rafael Azambuja Vares – Equipe Behring

3 – Dilmar Jose Dartora – Rilion Gracie JJ

3 – Samuel Saul do Nascimento – Gracie Barra

PRETA / Master 3 / Masculino / Médio

1 – Marcelo Pereira Dourado – GF Team

2 – Cleber Maguerroski – Alliance

3 – Leonardo Augusto Martins Loureiro – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Alex Luiz dos Anjos Santos – Michel Maia Jiu-Jitsu

2 – Marcelo Quintanilha Adilino – Rilion Gracie JJ

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesado

1 – Marcio Pinheiro Couto – Rilion Gracie JJ

2 – Marcelo Albuquerque de B. Braga – Alliance

PRETA / Master 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Giovane Gioli Pereira – Gracie Barra

2 – Carlos Evandro Albernaz M. Neto – A.S Team

3 – Bernardo Travassos de Lucena – A.S Team

3 – Geberson Vaz Fernandes – Scorpyon Jiu-Jitsu

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Carlos Cesar Bonassoli – CheckMat

2 – Adilson Higa Dorval – Higa Jiu-Jitsu Clube

3 – Elieser Leandro Zanella – Gracie Barra

PRETA / Master 3 / Masculino / Absoluto

1 – Giovane Gioli Pereira – Gracie Barra

2 – Elieser Leandro Zanella – Gracie Barra

3 – Alex Luiz dos Anjos Santos – Michel Maia Jiu-Jitsu

3 – Cleber Maguerroski – Alliance

PRETA / Master 4 / Masculino / Leve

1 – Adalton de Carvalho – Tonicão Team BJJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Médio

1 – José Marivan Alves Feitosa – Zenith BJJ

2 – Oswaldo Rêgo Junior – De La Riva SC

PRETA / Master 4 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Almansor Vaz – Zenith BJJ

2 – Francisco Slobodan Lopes – Gracie Barra

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesado

1 – Giovanni Reis – Giovanni Reis Team

PRETA / Master 4 / Masculino / Super Pesado

1 – Marcelo Alexander Ferreira – Alliance

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Paulo Cesar Furlan – Otávio de Almeida

PRETA / Master 4 / Masculino / Absoluto

1 – José Marivan Alves Feitosa – Zenith BJJ

2 – Oswaldo Rêgo Junior – De La Riva SC

3 – Giovanni Reis – Giovanni Reis Team

3 – Marcelo Alexander Ferreira – Alliance

PRETA / Master 5 / Masculino / Leve

1 – Ricardo Guimarães – Gracie Humaita Temecula

PRETA / Master 5 / Masculino / Absoluto

1 – Ricardo Guimarães – Gracie Humaita Temecula

PRETA / Master 6 / Masculino / Leve

1 – Antonio Carlos Leite – GF Team

PRETA / Master 6 / Masculino / Médio

1 – Plábito Silva Dutra – N1 Cia de Artes Marciais

PRETA / Master 6 / Masculino / Absoluto

1 – Plábito Silva Dutra – N1 Cia de Artes Marciais

2 – Antonio Carlos Leite – GF Team