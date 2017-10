5 dicas de Lucas Hulk para melhorar sua passagem de guarda no Jiu-Jitsu

Share it

Lucas Barbosa, o popular Hulk, é um caçador de medalhas da IBJJF. Só este ano, Hulk brilhou no San Diego Open, Las Vegas Open, San José Open, Chigaco Open, Asian Open e Dallas Open no peso meio-pesado e absoluto, além de uma medalha de prata no Pan da IBJJF.

Hulk é daqueles campeões que estudam e buscam alternativas para cada posição. O estudo sempre dá resultados, como podemos ver nas recentes conquistas de Hulk. Dono de excelentes passagens de guarda, o faixa-preta da Atos é o professor do dia no GRACIEMAG.com para ajustar seu jogo por cima. Leia as dicas do campeão e vá treinar com seu companheiros de equipe!

1. Quebre as pegadas

Sempre que for fazer qualquer passagem de guarda, procure quebrar as pegadas do guardeiro, principalmente se uma das mãos estiver em sua gola. A pegada é uma das partes essenciais do bom guardeiro, e você deve ficar atento. A quebra de pegadas pode ajudar muito na hora do combate, pois evita que o guardeiro arme qualquer raspagem.

2. Movimente-se

Ao se movimentar, você encontra o espaço para armar sua passagem de guarda. O ato de movimentar é para anular as tentativas de raspagem do guardeiro também. Se o guardeiro faz uma guarda laçada, por exemplo, você precisa se mexer para sair desta posição. Mova-se para abrir espaço.

3. Você primeiro

Faça pegadas dominantes. Você deve fazer suas pegadas primeiro, pois são elas que vão mostrar o caminho de como você vai passar a guarda. Se você gosta de passar emborcando, cruzando o joelho, ou de qualquer outra forma, faça sempre as pegadas dominantes. Bloquear o quadril do guardeiro é também um bom caminho para fazer sua passagem de guarda.

4. Utilize a pressão

Quando você domina as pegadas e movimenta para passar, você não pode esquecer de colocar pressão. Às vezes, os passadores não conseguem chegar do lado guardeiro, porque não colocam pressão na passagem. Quando você combina pegadas dominantes, movimentação e pressão, sua passagem torna-se justa.

5. Estabilize ou “estará tudo perdido”

Para a passagem ser concluída, você precisa estabilizar. Então, não opte somente por chegar do lado do guardeiro, mas sim, estabilizar a posição. Quando estiver perto do cem-quilos, não esqueça de manter seu quadril baixo, assim evitando que o guardeiro reponha a guarda. No mais, treine bastante e você verá sua evolução.

