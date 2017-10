Relembre os melhores lances e estude a finalização do aposentado Rafael “Sapo” Natal

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e competidor no MMA, Rafael “Sapo” Natal tomou uma decisão que, por vezes, pode ser a mais difícil da vida do lutador: a hora de parar.

O mineiro de 34 anos, com 12 destes dedicados ao esporte de luvinhas, se aposentou do peso médio do UFC após amargar três derrotas consecutivas na organização. O anúncio veio no programa MMA Hour:

“Conversei com minha família, meus amigos e meus treinadores”, disse Rafael. “Esse é o momento. Tenho um novo foco na minha carreira, agora como treinador, então isso é a coisa certa a fazer no momento.”

Sapo terminou a caminhada no MMA com 21 vitórias, nove derrotas e um empate. NO UFC, venceu nomes como Uriah Hall, Chris Camozzie e João Zeferino. Agora, resta saber se Rafael ainda tem garrafas para vender um um possível retorno aos tatames.

Formado por Vinícius Draculino na Gracie Barra BH, hoje tocada pelos nossos GMIs Cláudio Caloquinha e Sérgio Benini, que já formou nomes como Rômulo Barral, Felipe Preguiça e Gabriel Arges, Sapo tem qualidades de sobra para brilhar nos torneio de Jiu-Jitsu.

Confira no vídeo abaixo a primeira finalização da fera no UFC, relembre a movimentação justa do faixa-preta e diga nos comentários se Rafael Sapo deveria voltar a competir de kimono!