Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro planeja festa do ParaJiu-Jitsu

O mês de novembro promete grandes emoções ao fãs apaixonados pela arte suave. Entre os dias 10 e 12, o Abu Dhabi Grand Slam retorna ao Rio de Janeiro para realizar grandes disputas de Jiu-Jitsu, na Arena Carioca 1.

Para esta edição, além dos duelos no torneio, a UAEJJF está organizando mudanças para as disputas no ParaJiu-Jitsu, modalidade no qual apenas atletas com necessidades especiais competem. Entre os planos, segundo conversas dos atletas com a organização, é que neste etapa já comece a contagem de pontos para um ranking.

A pontuação, acumulada em três etapas, premiará os melhores colocados nas 13 categorias do ParaJiu-Jitsu com passagens para o Abu Dhabi World Pro, nos Emirádos Árabes, assim como é nas divisões comuns nos torneios da federação.

As outras duas etapas que contam pontos para o ranking no Brasil ainda serão confirmadas. No total, o Brasil conta com 56 atletas de ParaJiu-Jitsu registrados, numero maior do que os atletas que disputaram o último torneio mundial da modalidade, que contou com 55 atletas.

E você, amigo leitor, ainda duvida do poder de inclusão do Jiu-Jitsu? Fique ligado no GRACIEMAG.com para mais informações sobre o mundo da arte suave!

