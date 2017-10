Vídeo: A guilhotina que apagou um atleta do UFC no Brasileiro Sem Kimono

Share it

Entre lutas de alto nível técnico, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono de 2017, realizado pela CBJJ no último fim de semana, no Tijuca Tênis Club, acabou promovendo o retorno aos dojôs da fera do UFC Rani Yahya, que foi parado em luta dramática.

Foi na final do adulto peso leve. De um lado, o casca-grossa Thiago “Baiano” Abreu, da CheckMat. Do outro, Rani Yahya, faixa-preta da Constrictor Team, campeão do ADCC em 2007 e atleta do UFC na divisão de peso-galo.

No duelo, Rani fez a primeira investida após se estudarem em pé, com um ataque no single-leg. Thiago prontamente atacou na guilhotina, ainda em pé, e foi para o chão na intenção de ajustar e liquidar a fatura.

Rani brigou para escapar do golpe, mas após o giro de Thiago o atleta do UFC acabou por apagar no golpe. O árbitro Rodrigo Totti, nosso GMIchecou Rani e ao reparar que o atleta não tinha resposta encerrou o combate, com pouco menos de um minuto de luta.

Veja abaixo o duelo entre Thiago Abreu e Rani Yahya no Brasileiro Sem Kimono!

