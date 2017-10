GMI: Veja como Alberto Ramos derrubou e finalizou pelo ouro no Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono

Share it

Sempre ativo nas competições mais importantes do calendário da arte suave, nosso GMI Alberto Ramos, da GFTeam Cachambi, mordeu mais um ouro para seu currículo.

O competidor entrou em ação no Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono da CBJJ, realizado no último final de semana, e voltou para casa com o título no peso pesado adulto. Para tal, Alberto encarou e venceu Lourival Neto (Ac. Atitude) em belo lance.

Para garantir o título, Alberto fintou a e derrubou com um bote certo nas pernas. Em seguida, avançou para as costas e de lá apertou num justo mata-leão.

Veja o lance no vídeo abaixo e não deixe de conhecer uma academia GMI perto de você!

