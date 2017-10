Fox Sports vai transmitir ao vivo o Bellator 184, com Dudu Dantas em defesa de cinturão

Share it

Nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, os canais Fox Sports exibem, ao vivo e com exclusividade, o Bellator 184.

O evento terá como luta principal a defesa do cinturão dos pesos-galos, com o brasileiro Dudu Dantas contra o americano Darion Caldwell.

O Fox Sports 2 transmite as lutas preliminares a partir das 20h. Na sequência, às 22h, os combates principais passam para a tela do Fox Sports.

Além da segunda defesa de cinturão de Dudu, outros dois brasileiros sobem na arena. O amapaense John Macapá encara o americano e ex-campeão dos pesos-penas Pat Curran, enquanto Leandro Higo pega o lutador de Guam, país da micronésia, Joe Taimanglo.

“Dudu é atualmente o campeão mais dominante do Bellator”, explica o comentarista do Fox Sports, Mário Filho. “Conquistando inclusive o título mundial dos galos duas vezes. Uma defesa de cinturão bem-sucedida na noite de sexta-feira é imprescindível para manter o Brasil na hegemonia dentro da organização.”

Já para Éder Reis, narrador dos canais Fox Sports, será um super card principal para o Brasil. “Teremos quatro lutas principais e três delas com brasileiros. Destaque para o Dudu defendendo a cinta dos galos contra Caldwell, um confronto que deve exigir muito condicionamento do Dudu. Não será diferente com o John Macapá, que está diante do maior desafio da carreira. Pat Curran é ex-campeão, deve vir com tudo e é um dos melhores da categoria. O Leandro Higo, que estreou com derrota para o Dudu, tem grande chance de reabilitar num teste de fogo, contra um adversário que não para um instante, mas é limitado, estas são as credencias deste Bellator 184.”

O Bellator 184 será realizado em Oklahoma e terá a transmissão exclusiva dos canais Fox Sports com a narração de Éder Reis e os comentários de Mário Filho.

(Fonte: Assessoria de imprensa)