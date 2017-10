Veja como um ladrão se deu mal ao tentar invadir a academia de Jiu-Jitsu

Share it

Uma cena inusitada foi flagrada na Baixada Fluminense. Um larápio tentou invadir as dependências da Gracie Barra no bairro para praticar um furto, no Centro de Nova Iguaçu. O que ele não contava, porém, é que estava bem na hora da aula de Jiu-Jitsu.

Após disfarçar um papo com a recepcionista, o gatuno pulou a roleta e invadiu o local para roubar o celular da moça. Contudo, ao reparar a movimentação, os alunos deixaram o dojô e foram pra cima do ladrão, que saiu em disparada pela mesma porta que entrou e foi seguido pelos atletas da Gracie Barra.

“Eram dois homens”, disse a recepcionista em entrevista ao G1. “Um ficou lá fora na bicicleta e o outro entrou na academia. Ele não chegou anunciando assalto. Veio até a recepção e pediu uma informação. Mas como eu desconfiei e não respondi, aí ele pulou a catraca já pedindo meu celular. Me cercou na escada e tentou tirar o celular da minha mão. O criminoso puxou meu cabelo para tentar me levar para perto dele, mas eu afastei com o braço. Aí, nesse momento, ele levantou a camisa e disse: ‘Vou te matar’. Mas não dava para identificar que tipo de arma era. Não dava para saber se era uma faca ou um revólver. A minha sorte foi que um aluno viu a situação e chamou os outros. Assustado, o bandido correu e fugiu numa segunda bicicleta.”

Confira no vídeo abaixo a cena do ladrão que se deu mal ao invadir a academia de Jiu-Jitsu!