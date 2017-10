Prime Experience: Jiu-Jitsu reúne mais de 4 mil fãs e atletas no São Paulo Futebol Club

Share it

O Jiu-Jitsu ganhou mais um palco especial no calendário brasileiro. Em sua primeira edição, o Prime Esportes Jiu-Jitsu Experience reuniu cerca de 4 mil pessoas no ginásio do São Paulo Futebol Club no último domingo. Além de muitas lutas boas para os fãs e oportunidades para novos atletas, o evento ainda arrecadou mais de uma tonelada de alimentos que serão doados a famílias carentes numa parceria com a Legião da Boa Vontade.

“O evento foi um sucesso. Atingimos todas as expectativas: de público, ações, infraestrutura, enfim… não poderia ser melhor. Foi um dia inteiro recheado de competições, confraternização entre a galera do Jiu-Jitsu, realmente um evento para celebrar a amizade, a união dos amantes da arte suave. A gente sabe que o dever foi cumprido quando as pessoas vêm a nós para elogiar, falar bem, e foi isso o que aconteceu ao final do evento. Estou muito feliz e aproveito para agradecer a todos que contribuíram para que nossa primeira edição tenha sido um sucesso. Ano que vem tem mais!”, declarou o diretor comercial e de marketing Fabiano Marinho.

Responsável pelas relações institucionais da Super Rádio Brasil e da Legião da Boa Vontade, que são parceiras da Prime Esportes há quase oito anos em ações que promovem as artes marciais em comunidades no estado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Torres exaltou a arrecadação de alimentos em prol das famílias necessitadas.

“Estamos muito contentes com o resultado dessa parceria que arrecadou mais de uma tonelada de alimentos. A nossa relação com a Prime tem quase 10 anos de existência, temos como base a instalação de modernas salas de artes marciais buscando dar o melhor para a comunidade, para que o jovem tenha a oportunidade de praticar esportes e receber os ensinamentos de disciplina e hierarquia. O presidente da LBV, o jornalista e educador José de Paiva Netto, destaca que temos que dar o melhor para os nossos jovens, para que os jovens possam nos dar o melhor que eles têm”, exaltou.

Lutador peso meio-pesado do UFC e oriundo do Kickboxing, o faixa marrom de Jiu-Jitsu Marcos Rogério Pezão também participou do evento, conquistou o ouro de sua categoria e fez elogios à organização.

“Foi um ótimo evento, muito bem organizado, lutas muito bem divididas, horários certinhos, bastante área de tatame, evento de alto nível mesmo. Geralmente os eventos de Jiu-Jitsu pecam no cronograma, mas este evento realmente cumpriu tudo que foi prometido. Estou muito feliz por voltar a competir de pano e ver que tem evento assim. Não vejo a hora de lutar de novo”.

Jovens atletas de comunidades subiram ao pódio

Além da participação de atletas já consagrados no Jiu-Jitsu, caso de Erberth Santos, e do lutador do UFC Marcos Rogério Pezão, o Prime Esportes Jiu-Jitsu Experience deu oportunidade para jovens talentos mostrarem suas habilidades no tatame. Um dos projetos sociais que faz parte da parceria entre LBV, Super Rádio Brasil Prime Esportes e Boomboxe, o EGM Team/Nova União, da favela de Manguinhos, no Rio, voltou para casa com uma coleção de medalhas.

“Graças a Deus conquistamos sete medalhas, sendo cinco de ouro e uma de prata. Ficamos muito felizes em poder representar nossa comunidade em outro estado e ainda mais com bons resultados, mostrando os talentos locais que temos. Nada disso seria possível sem a LBV, presidida pelo jornalista José de Paiva Netto, a Super Rádio Brasil e a Prime Esportes, que sempre nos dão apoio para levar nossos jovens a eventos de alto nível como este”, disse o professor Erivan Gonçalves. “Gostaria de parabenizar todos os envolvidos no evento, pois foram impecáveis, tanto na organização quanto na estrutura e na nossa recepção, nível de campeonatos importantes mesmo, sem falar nos profissionais e nos horários cumpridos, além das oficinais, como cursos de primeiros socorros, didáticas para quem pretende dar aula, uso de protetor bucal etc”.

Outro projeto que também marcou presença foi o Team Conche/Dida Jiu-Jitsu, da Zona Oeste de São Paulo, que atende a cerca de 70 crianças entre 7 e 17 anos de idade, além dos pais, quem têm uma turma especial para treinos. A equipe fez bonito no Prime Esportes Jiu-Jitsu Experience.

“Graças ao apoio da LBV conseguimos levar 10 atletas. Tivemos um balanço bastante positivo, pois conseguimos cinco medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze, além da experiência passada pelas crianças, o que é impagável. Ações como essa é importante para nós, pois é difícil para os projetos sociais em geral bancar a participação dos alunos em campeonatos grandes, porque fica muito caro. E esses jovens tem uma vontade de vencer ainda maior, pois muitos deles treinam com fome, depois de um dia inteiro que passam na escola, ou mesmo na rua. Agora com o apoio da LBV nossos alunos terão a oportunidade de conhecer esses grandes eventos”, disse Alex Antoniazzi, um dos colaboradores do projeto paulista.

(Fonte: Assessoria de imprensa)