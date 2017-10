Osvaldo Queixinho ensina arapuca para finalizar o passador no Jiu-Jitsu

Faixa-preta da Ares BJJ e competidor sedento, com participações nos torneios tanto como adulto quanto máster, Osvaldo “Queixinho” Moizinho segue em ritmo ascendente em suas conquistas no Jiu-Jitsu.

Em sua mais recente competição, Queixinho faturou dois ouro no adulto do México Open de Jiu-Jitsu, com atuações de tirar o fôlego. Numa dessas batalhas, Queixinho aplicou um estrangulamento sorrateiro com o uso da guarda de lapela, e o professor gravou um vídeo ensinando detalhes da finalização.

No detalhe, Queixinho mostra a posição correta para alimentar a mão oposta com o pano da lapela por baixo do joelho, criando a arapuca para asfixiar o adversário. Assim que o bote está montado, Queixinho deixa que o inimigo passe a guarda, para assim laçar a cabeça e estrangular com pressão.

Para o oponente que se sente ameaçado na posição e não passa, Queixinho mostra uma segundo opção para buscar a cabeça do adversário e finalizar no mesmo estrangulamento.