Roger Gracie e a defesa da pegada de costas com finalização no Jiu-Jitsu

“Tudo começa com uma defesa sólida”, é o que ensina o professor e astro do Jiu-Jitsu Roger Gracie. Especialista na arte de aplicar o básico com exímia destreza, Roger mostrou em um de seus vídeos uma opção para escapar da pegada das costas e finalizar na kimura.

No vídeo, Roger é raspado e seu adversário termina nas suas costas. Sem se afobar, o professor se defende do ataque, evita o gancho e reverte a situação ao jogar o quadril por cima do oponente.

Para terminar, após se jogar por cima com um giro, Roger usa a pegada que havia feito no braço do adversário para terminar no cem-quilos já com a kimura encaixada.

Veja no vídeo abaixo, estude a movimentação e para aprender mais posições clássicas da fera acesse o Roger Gracie TV!