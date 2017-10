Jackson Sousa e Michelle Nicolini faturam ouro duplo no Pan Sem Kimono da IBJJF

Share it

Além dos duelos sem pano do Brasileiro Sem Kimono da CBJJ, realizado no Tijuca Tênis Clube nesse final de semana, outra legião de astros deixou o paletó e a calça de algodão no armário para vestir suas roupas de lycra, só que dessa vez nos EUA.

Em mais uma edição de tirar o fôlego, o Pan de Jiu-Jitsu Sem Kimono da IBJJF foi realizado em Nova York, no último dia 30 de setembro.

Nomes do evento, Jackson Sousa e Michelle Nicolini, ambos representantes da Checkmat, ficaram com ouro duplo na competição.

No masculino, Jackson, embalado pelo bronze no ADCC 2017, venceu primeiro no peso super pesado, ao bater Eliot Kelly (Yamaso BJJ), para em seguida entrar no peso aberto e superar Diego Ramalho (ZR Team).

No feminino, Nicolini faturou o peso leve ao vencer Jéssica Santos (Elite BJJ Redmond) e em seguida fez a festa com a companheira de equipe Catherine Perret, campeã no peso médio, ao fechar o absoluto para o time da Checkmat.

Outros destaques no torneio ficaram para João Miyao (Cícero Costha), campeão no peso-pluma; Gianni Grippo (Alliance), campeão no peso-pena; e Renato Canuto (Zenith BJJ), campeão peso leve.

Veja abaixo os pódios do Pan de Jiu-Jitsu Sem Kimono!

BLACK / Adult / Male / Rooster

1 – Lucas dos Santos Pinheiro – AMBJJ – Alex Martins Brazilian Jiu-Jitsu

2 – Ronald Stephen Henderson Jr. – CheckMat

BLACK / Adult / Male / Light-Feather

1 – João Ricardo Bordignon Miyao – PSLPB Cicero Costha

2 – Eduardo Barboza da Silva – GF Team

3 – Adam Paul Ferrara – GF Team

3 – Rodrigo da Costa Oliveira – Fight Sports

BLACK / Adult / Male / Feather

1 – Gianni Paul Grippo – Alliance

2 – Shane Jamil Hill-Taylor – Team Lloyd Irvin

3 – Nicolas Jean Paul Renier – GF Team

3 – Silvio Duran de Barros Saraiva – Vitor Shaolin BJJ

BLACK / Adult / Male / Light

1 – Renato Forasieppi Alves Canuto – Zenith BJJ – Las Vegas

2 – Frederico Augusto Alves Silva – Alliance

3 – Alexandre Faria Molinaro – Carlson Gracie Team

3 – Francisco Daniel Pires Tavares – SAS Team USA

BLACK / Adult / Male / Middle

1 – Dante Leon – GF Team

2 – Eduardo Rios – Frontline Academy

3 – Joshua Aaron Bacallao – Academia Jiu-Jitsu

3 – Tyler Benjamin Steppe – Alliance

BLACK / Adult / Male / Medium-Heavy

1 – Lucas Rocha de Freitas – ZR Team California

2 – Jonathan T. Satava – Alliance

3 – Diego Dias Ramalho – ZR Team California

3 – Vinicius P. Canabarro – RCJ Machado

BLACK / Adult / Male / Heavy

1 – Thomas Alban Jules Loubersanes – Cercle Tissier

2 – Todd Brandon Mueckenheim – Soca BJJ

3 – Diego Gamonal Nogueira – Brazilian Top Team

BLACK / Adult / Male / Super-Heavy

1 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

2 – Eliot Andrew Kelly – Yemaso Brazilian Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Male / Ultra-Heavy

1 – Aaron Michael Johnson – Unity Jiu-jitsu

2 – Matthew W Leighton – Bonsai JJ – Chicago

3 – Oleksandr Karliychuk – Renzo Gracie Academy

BLACK / Adult / Male / Open Class

1 – Jackson Sousa dos Santos – CheckMat

2 – Diego Dias Ramalho – ZR Team California

3 – Dustin Baradaran Akbari – Cassio Werneck BJJ

3 – Joshua Aaron Bacallao – Academia Jiu-Jitsu

BLACK / Adult / Female / Feather

1 – Amanda Monteiro Nogueira – GF Team

2 – Patrícia Maria N. Fontes dos Santos – CheckMat

3 – Ana Talita de Oliveira Alencar – Alliance Los Angeles

3 – Fiona M. Watson – Fight Club Jiu Jitsu

BLACK / Adult / Female / Light

1 – Michelle Zonato Nicolini – CheckMat

2 – Jessica Cristina C. A. dos Santos – Elite Brazilian Jiu Jitsu Redmond

3 – Aarae Alexander – Team Lloyd Irvin

BLACK / Adult / Female / Middle

1 – Catherine Fuhro Perret – CheckMat

2 – Anna Sophia Maria Nordenö – Hilti Fight Center

3 – Renata Marinho Moreira – Alliance

BLACK / Adult / Female / Super-Heavy

1 – Alison Victoria Tremblay – Brazilian Top Team

BLACK / Adult / Female / Open Class

1 – Michelle Zonato Nicolini – CheckMat

2 – Catherine Fuhro Perret – CheckMat

3 – Alison Victoria Tremblay – Brazilian Top Team

3 – Jessica Cristina C. A. dos Santos – Elite Brazilian Jiu Jitsu Redmond