Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2017: Confira os campeões do adulto faixa-preta

O domingo ensolarado do Rio de Janeiro recebeu atletas de todo o país para a disputa do Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono da CBJJ, que chegou ao seu segundo dia nesse 1° de outubro.

Pisaram no tatame do Tijuca Tênis Clube feras das mais diversas equipes, mas apenas um por categoria sairia de lá com o ouro no peito e o título de campeão brasileiro. Na faixa-preta, categoria mais aguardada do dia, nomes conhecidos e novos talentos se misturaram na conquista do lugar mais alto do pódio.

Nomes como Ricardo Evangelista, Fernando Reis, Hiago George e José Tiago, além de Thiago Abreu, que finalizou o atleta do UFC Rani Yahya na luta pelo título do embolado peso leve, voltaram para casa com o ouro no peito.

No absoluto, se deram bem os paulistas Kitner Moura (Alliance), que venceu Anderson Silva (Gracie Barra) na final do aberto masculino; e Carina Santi (G13), que faturou o título em peso livre ao derrotar Juliana Simões (Checkmat).

Veja abaixo a lista dos campeões na faixa-preta, e para os resultados completos dos dois dias de competição, clique aqui!

PRETA / Adulto / Masculino / Galo

1 – Juan Lopes da Silva – PRM Team

2 – Victor Santos Gomes – GF Team

3 – Vincius Dias Ferrer – Infight JJ

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Hiago George Santos Silva – PSLPB Cicero Costha B

2 – Pedro Paulo Dias Clementino – Caio Terra Association Brasil

3 – Elton John Alves Dourado – GF Team

3 – Kelvyn Batista Pontes – Game Fight BJJ/Manimal

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – José Tiago da Silva Barros – PSLPB Cicero Costha B

2 – Thomas Lincoln Correa Lisboa – Alliance

3 – Felipe Brito de Senna – GF Team

3 – Thiago Gabriel Silveira – Academia Marangoni

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Thiago Aragão de Abreu – CheckMat

2 – Rani Ahmad Yahya – CONSTRICTOR TEAM

3 – Luciano de Macedo Bernert – A.S Team

3 – Pedro Alcântara Falcão Filho – Nova União

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Matheus Carmona Pequeno Barros – Akxe BJJ

2 – Phillip Augusto Diniz Franca – Gracie Barra

3 – Marco Aurellio de Queiroz – Brigadeiro Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Victor Inacio de Mendonça Neto – BARBOSA JIU-JITSU

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Gabriel Alves de Lima – Equipe GTT/IST

2 – Kleber de Oliveira Paulino – Gracie Barra

3 – Christofer Biude Moreira Feijó – CheckMat

3 – Marcos Paulo Costa – DDR JJ

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

2 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team

3 – Cauê Oliveira Rodrigues – Gracie Barra JJ

3 – Diogo Almeida Silva – JFC Almeida JJ

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

2 – Italo Ramon Magalhães Vieira – CheckMat

3 – Brenno Novaes Veloso – Nova União

3 – Daniel Alves Esperança – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Ricardo Ferreira Evangelista – GF Team

2 – Antonio de Padua Assef N. Nascimento – GF Team

3 – Kitner Mendonça de Moura – Atos Jiu-Jitsu

3 – Raul Fernandes Almeida – Nova União

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Kitner Mendonça de Moura – Atos Jiu-Jitsu

2 – Anderson de Almeida Silva – Gracie Barra

3 – Brenno Novaes Veloso – Nova União

3 – Italo Ramon Magalhães Vieira – CheckMat

PRETA / Adulto / Feminino / Leve

1 – Juliana Costa Simoes – CheckMat

PRETA / Adulto / Feminino / Médio

1 – Ana Maria Gomes Soares – Demian Maia Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado

1 – Carina Curvelo Santi – G13 Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Carina Curvelo Santi – G13 Jiu-Jitsu

2 – Juliana Costa Simoes – CheckMat

3 – Ana Maria Gomes Soares – Demian Maia Jiu-Jitsu