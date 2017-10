Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2017: os campeões no master

Share it

O público presente no Tijuca Tênis Clube no último sábado, dia 30 de setembro, viu o caldeirão da arte suave tremer com as disputas do primeiro dia de Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono. Atletas de todos os cantos do país viajaram para o Rio de Janeiro sem o kimono na mochila, mas com a intenção de voltar com o peso do ouro na bagagem.

Na disputa da faixa-preta na divisão de masters, nossos professores GMI mostraram a sua força e chegaram no lugar mais alto do pódio. No master 1, Guilherme Iunes, representante das GMIs Gracie Barra Recreio e Gracie Barra Bandeirantes, faturou o ouro na divisão de peso médio, após superar Leonardo Melo (GTEam) na finalíssima. Ainda no master 1, o GMI Alberto Ramos, da GFTeam Cachambi, ficou com o primeiro lugar no peso pesado, depois de bater Lourival Neto (Ac. Atitude) na última luta da divisão.

Já no master 2, o nome da vez foi o nosso GMI Arthur César “Gogó”, da GFTeam Cascadura. Depois de ficar com o bronze no super pesado, o faixa-preta voltou com tudo e fechou o título absoluto com o companheiro Gleydson Sobrinho para a equipe GFTeam.

Outros destaques ficaram para o veterano casca-grossa João Roque (Nova União), campeão no master 4 peso médio, e Karlona Hipólito (Top Brother) que venceu a única disputa de absoluto no feminino, ao superar Denise Campos (Boca Team) no master 1.

Veja abaixo a lista dos campeões na faixa-preta e fique ligado no GRACIEMAG.com para a cobertura do segundo dia de Brasileiro Sem kimono!

PRETA / Master 1 / Masculino / Galo

1 – Daniel Moreno Otero – Fabricio International Team – FIT

2 – Rodrigo Favacho dos Santos – 014RBJJ

PRETA / Master 1 / Masculino / Pluma

1 – Victor Lucas Navarro Toledo – Gracie Barra

2 – Narcisio Villaça – BARBOSA JIU-JITSU

3 – Gabriel Edreira Wolff – Dojo James Adler

3 – Tharcisio Luiz Teixeira B. Silva – Alliance

PRETA / Master 1 / Masculino / Pena

1 – Rafael Porto da Costa – 014RBJJ

2 – Albert Sant’anna de Carvalho – GF Team

3 – Jadson Vasconcelos da Silva – Hélio Soneca Brazilian JJ

3 – José Eduardo de Aguiar Baptista – Black Team Jiu-Jitsu – Café

PRETA / Master 1 / Masculino / Leve

1 – Erick Vinicius S. Raposo Oliveira – Soul Fighters BJJ

2 – Vinícius Soares Vieira – Kioto Brazilian Jiu-Jitsu

3 – Isaac Guimarães Thomaz – Gracie Humaita RJ

3 – Mario Rolin Neto – Guigo JJ

PRETA / Master 1 / Masculino / Médio

1 – Guilherme Ferreira Iunes – Gracie Barra

2 – Leonardo Santos Lustosa de Melo – GF Team

3 – Iaponan Miranda V. Junior – Top Brother

3 – Richard da Silva Sampaio – Gracie Barra JJ

PRETA / Master 1 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Abraao Amorim Magalhaes – CheckMat

2 – Paulo Cesar Schauffler de Oliveira – Rilion Gracie JJ

3 – Bruno Batista de Aquino – Gracie Humaita RJ

3 – Marcelo Prudencio Coutinho – DDR JJ

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesado

1 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

2 – Lourival Camilo de Araujo Neto – Ac. Atitude – Acre

3 – Marcus Vinícius Moraes dos Santos – GF Team

3 – Rafael Tauk Tedesco – Alliance

PRETA / Master 1 / Masculino / Super Pesado

1 – Erick dos Santos da Rosa – A.S Team

2 – Hélio Timbo Mourão – Gracie Barra

3 – David Vieira da Silva – Gordo Jiu-Jitsu

3 – Mikeias Bezerra de Brito – Simetria Fight

PRETA / Master 1 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Anderson Francisco da Silva – GF Team Sergipe

2 – Pedro Felipe Estevam dos Santos – GF Team

3 – Raphael Bittencourt Quintanilha – GF Team

3 – Rodrigo Franco Montenegro Francisco – GF Team Sergipe

PRETA / Master 1 / Masculino / Absoluto

1 – Abraao Amorim Magalhaes – CheckMat

2 – Alberto Ramos de Araujo Oliveira – GF Team

3 – Erick dos Santos da Rosa – A.S Team

3 – Raphael Bittencourt Quintanilha – GF Team

PRETA / Master 1 / Feminino / Leve

1 – Ana Michelle Tavares Dantas – Nova Geração

2 – Denise Macêdo de Almeida Campos – Boca Team

PRETA / Master 1 / Feminino / Médio

1 – Joslea Silva Rodrigues – CONSTRICTOR TEAM

PRETA / Master 1 / Feminino / Super Pesado

1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

PRETA / Master 1 / Feminino / Absoluto

1 – Karla Hipolito de Albuquerque – Top Brother

2 – Denise Macêdo de Almeida Campos – Boca Team

PRETA / Master 2 / Masculino / Pluma

1 – Márcio Roberto Pereira Carvalho – Flavio Teixeira Jiu-Jitsu

2 – Marcio Luiz de Oliveira – Nova União

3 – Leandro Lopes Escobar – Soul Fighters BJJ

3 – Teones Conceição Souza – CheckMat

PRETA / Master 2 / Masculino / Pena

1 – Andre Luis Siqueira Pinheiro – G13 BJJ

2 – Wilson Alves da Silva Júnior – Top Brother

3 – Fabio Florencio Alves – Game Fight BJJ/Manimal

3 – Fagner Castro Da Costa – Soul Fighters BJJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Leve

1 – Denilson de Carvalho Pimenta – GF Team

2 – Jean Patrick Olinto – Gracie Humaita

3 – Luciano Martin Correa – Brazilian Fight

3 – Marcelo dos Santos Silva – Marcelo Galo Jiu-Jitsu

PRETA / Master 2 / Masculino / Médio

1 – Theodoro Gabriel Canal Almeida – GF Team

2 – Vitor Amaral Domingos – Nova União

3 – Anderson Aparecido Severo – Game Fight BJJ/Manimal

3 – Edson Diniz Fidelis – Infight JJ

PRETA / Master 2 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Claudio Roberto Souza da Silva – Ac. Atitude – Acre

2 – Rafael Carneiro de Miranda – Nova União

3 – Alan Freitas Ferreira de Mello – GF Team

3 – Antonio Jose Inacio – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesado

1 – João Carlos Brandão de Oliveira – GF Team

2 – Fabricio do Couto de Araujo – 014RBJJ

3 – Aurelio da Silva Zorzi – Aurelio Zorzi Jiu-Jitsu Association

3 – Fernando Souza Maciel – Centro Educacional de Jiu-Jitsu de Araxá

PRETA / Master 2 / Masculino / Super Pesado

1 – Aleksandro Henrique de Araujo – CheckMat

2 – Humberto Moreira Santos – CheckMat

3 – Arthur Cesar Sampaio Jacintho – GF Team

3 – Gleydson Neri Sobrinho – GF Team

PRETA / Master 2 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Renato Rodrigues de Andrade – CheckMat

2 – Diego Ballouta Cardoso Braz – Gracie Barra

3 – Carlos Clayton Araújo de Souza – Academia Betânia de Artes Marciais

3 – Joao Paulo Valladares Bantolette – Nova União

PRETA / Master 2 / Masculino / Absoluto

1 – Gleydson Neri Sobrinho – GF Team

2 – Arthur Cesar Sampaio Jacintho – GF Team

3 – Claudio Roberto Souza da Silva – Ac. Atitude – Acre

3 – Humberto Moreira Santos – CheckMat

PRETA / Master 3 / Masculino / Pena

1 – Hugo Leonardo Alves Martins – Gracie Barra

2 – Gustavo Pavan Togi – Gracie Humaita

PRETA / Master 3 / Masculino / Leve

1 – Luciano Nascimento de Oliveira – ZR Team Brasil

2 – Márcio Marques Mendonça – Equipe A

3 – Anderson da Silva de Vasconcelos – GF Team

3 – Vinicius Alves Alkaim – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Médio

1 – Gustavo Souto Perdigão Granha – Equipe Totti Jiu-Jitsu

2 – Fabio de Souza Dolorico – GF Team Sergipe

3 – Arthur Mario Pinheiro Machado – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Luiz Felipe Teixeira da Silva – DDR JJ

2 – Roberto Porfirio da Silva – GF Team

3 – Alvaro Augusto Oliveira Ramos – BTT

3 – Vicente Paula Cunha Barros – GF Team

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesado

1 – Evandro Luiz Souza – Macaco Gold Team

2 – Leandro Passos Machado – Academia Pitbull

3 – Daniel Clavery da Silva – QG Centro de Lutas

3 – Marcel Ferreira – BTT

PRETA / Master 3 / Masculino / Super Pesado

1 – Raul Silva Faconti – CheckMat

2 – Leonardo Pereira Machado – Nova União

3 – Felipe Romeiro Taveiros – Fabricio Jiu-Jitsu

3 – Vandeir Gonçalves da Silva – Nova União

PRETA / Master 3 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Marco Antonio Dib – BTT

2 – Lucio Flavio de Campos – Top Brother

PRETA / Master 3 / Masculino / Absoluto

1 – Luiz Felipe Teixeira da Silva – DDR JJ

2 – Luciano Nascimento de Oliveira – ZR Team Brasil

3 – Hugo Leonardo Alves Martins – Gracie Barra

3 – Leonardo Pereira Machado – Nova União

PRETA / Master 4 / Masculino / Pena

1 – Ricardo Caetano da Silva – Gracie Barra

2 – Claudionor Cardoso da Silva – Eq. Claudionor Cardoso

3 – Marco Antonio Medeiros – Gracie Humaita RJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Leve

1 – Adimilson da Rosa Brites – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Mauricio do Nascimento – Nova União

3 – Rafael Caldeira – Equipe Supreme

3 – Simão Henrique Correia Simão – Gracie Humaita RJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Médio

1 – João Manuel Pinho Oliveira Roque – Nova União

2 – Henry Gomes Ferreira – GF Team

3 – Cristovão Oliveira da Silva – 014RBJJ

3 – Jean Guimarães da Silva – ZR Team Brasil

PRETA / Master 4 / Masculino / Meio-Pesado

1 – Miguel Luiz Cavallari – ZR Team Brasil

2 – Marcelo da Silva Massafera – BTT

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesado

1 – Van Dyck Oliveira – Nova União

2 – Márcio Jordão Reis – 014RBJJ

PRETA / Master 4 / Masculino / Super Pesado

1 – Sérgio Ávila – CheckMat

2 – Frank Alberto Alves Franco – Gracie Humaita

3 – Renato José Martins de Freitas – GF Team

PRETA / Master 4 / Masculino / Pesadíssimo

1 – Walbert Ferreira de Souza – Otávio de Almeida

2 – Wilson de Ulhôa Santana Neto – CheckMat

PRETA / Master 4 / Masculino / Absoluto

1 – Miguel Luiz Cavallari – ZR Team Brasil

2 – Adimilson da Rosa Brites – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Frank Alberto Alves Franco – Gracie Humaita

3 – Mauricio do Nascimento – Nova União