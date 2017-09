Confira os destaques do Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono da CBJJ

Share it

Começa neste sábado, dia 30 de setembro, mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono da CBJJ, realizado no lendário ginásio do Tijuca Tênis Clube.

No primeiro dia do torneio, os craques da faixa-azul e faixa-roxa no adulto, e faixa-preta master entram em ação. Mas é no domingo, dia 1° de outubro, que os faixas-pretas no adulto chegam para disputar os ouros mais cobiçados do torneio.

GRACIEMAG mergulhou na lista de inscritos e destacou alguns nomes que entram como favoritos para brilhar na disputa. Confira!

PLUMA

Hiago George – Cícero Costha

Jorge Nakamura – GFTeam

PENA

Ary Farias – Atos

Matheus Nicolau – Rodrigo Freitas BJJ

Isaque Paiva – Saikoo JJ

José Thiago – Cícero Costha

LEVE

Rani Yahya – Constrictor Team

Renan Sancar – Atos JJ

Thiago Gaia – Barbosa JJ

Pedro Falcão – Nova União

MÉDIO

Hugo Marques – Soul Fighters

Alenxadre Cavalieri – Alliance

MEIO-PESADO

Burno Cuppari – Alliance

Felipe Nilo – De la Riva

PESADO

Victor Bomfim – GFTeam

Diogo Almeida – Almeida JJ

SUPER PESADO

Fernando Reis – Alliance

Luiz Felipe Teixeira – GFTeam

PESADÍSSIMO

Ricardo Evangelista – GFTeam

Kitner Moura – Almeida JJ

E você, amigo leitor, sentiu falta de algum nome na lista? Deixe sua aposta nos comentários!