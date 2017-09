Sakuraba contra Shamrock em luta de Jiu-Jitsu no Rizin FF; saiba mais

Share it

Veterano do MMA e atleta bom de chão desde os primórdios, Kazushi Sakuraba tem novo adversário definido para sua luta de Jiu-Jitsu no Rizin Fighting Federation, que rola no dia 15 de outubro em Fukuoka, no Japão.

Antes escalado para duelar contra Dan Henderson, que sofreu uma lesão no pescoço e teve que sair da disputa, Saku terá pela frente um combate que havia sido especulado há mais de dez anos, e que seria um sucesso no MMA.

Frank Shamrock, ex-campeão do UFC e do Strikeforce, será o adversário de Sakuraba na luta de grappling. Com 44 anos, Shamrock foi escalado para a disputa após um longo tempo longe das competições. Sua última atuação foi em 2009, ao ser derrotado por Nick Diaz e se aposentar do MMA.

Saluraba, 48 anos, mesmo aposentado dos cages, fez uma luta de Jiu-Jitsu recentemente contra Wanderlei Silva, em disputa de equipes, que terminou empatada.