Saiba mais sobre a I Copa Brotherhood: Desafio Black Belt de Jiu-Jitsu

A cidade de Imperatriz, localizada no sul do Maranhão, receberá dia 01 de outubro, na área de eventos do Imperial Shopping, dez faixas-pretas de diferentes equipes do país em busca de um prêmio de R$ 3.000,00. É a I Copa Brotherhood: Desafio Black Belt.

O formato do evento já é conhecido: dez competidores, divididos em dois times, se enfrentam até sobrar somente um. Sob as regras da CBJJ, equipes como: Shuduca Team/RAJJ, GFTEAM, GRACIE BARRA, BRONSX1S GOLD TEAM, GRACIE HUMAITÁ, NOVA UNIÃO, SAS TEAM E CLUBE PINA, dispuseram de seus melhores faixas preta para esse GP até 87kg.

Atletas já conhecidos no cenário nacional, tais como: Charles do Bronx Oliveira, atleta do UFC; e Victor Neves, campeão mundial e campeão da Copa Podio, são alguns dos nomes que estarão lutando nesse evento.

Além das lutas principais do GP, duas outras lutas prometem sacudir esse evento, são elas:

– Masculino faica roxa – Sérgio Paulo (GFTEAM) vs Léo Estima (GRACIE BARRA)

– Feminino: Janaína Maia (SAS TEAM) vs Beatriz Brandão (GFTEAM).

A organização do evento fica à cargo dos faixas-pretas da equipe Shuduca Team/Rodrigo Aleixo JJ, professor Patrick Wilker e professor Ivanilson Costa