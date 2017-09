GMI: Itácio Lisboa relembra como fundou a Gracie Barra Natal, há 15 anos

Share it

Nosso GMI no Rio Grande do Norte, o simpático Itácio Lisboa traz consigo uma bagagem de anos dedicados a ensinar o Jiu-Jitsu. Para deixar por completo seu sonho, no entanto, o faixa-preta teve que viajar muitos quilômetros, para filiar-se à Gracie Barra e assim fundar a filial que é responsável em Natal.

Para conhecer um pouco mais, conversamos com Itácio e este relembrou com carinho dos primeiros passos da GB Natal, há mais de 15 anos. A história da Gracie Barra no estado do Rio Grande do Norte, que comemora 15 anos, se une com a trajetória do professor Itácio Lisboa, faixa-preta 5° grau conhecido por seu carisma, competência e profissionalismo, uma figura respeitada no meio do Jiu-Jitsu com quase três décadas de estrada.

Itácio começou a praticar o Jiu-Jitsu aos 19 anos de idade e logo se apaixonou pela arte suave. Um ano e meio depois, Itácio decidiu que aquela seria a sua profissão e que viveria do ensino do Jiu-Jitsu.

Após anos ministrando aulas, representando sua própria equipe e tendo passado por tempos difíceis sem apoio e muito pouco recurso, em dezembro de 2001, decidiu ir ao Rio de Janeiro para se filiar-se a equipe Gracie Barra.

Reuniu-se pessoalmente com o mestre Carlos Gracie Jr (fundador da Gracie Barra) na matriz da GB, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Após o encontro, Itácio voltou para Natal com a missão de fundar e comandar o Escudo Vermelho naquela região. Foi aí que, em janeiro de 2002 foi fundada a GB Rio Grande do Norte, no bairro da Cidade Verde.

Hoje, o professor Itácio é Colaborador Regional da Gracie Barra, além de consultor e palestrante da equipe. O professor ministra seminários em várias partes do mundo, difundindo por onde passa a filosofia do time, cooperando com a meta do mestre Carlos Gracie Jr de ter uma escola GB em cada cidade do planeta, transformando vidas através do ensino do Jiu-Jitsu.

E você, amigo leitor e professor de Jiu-Jitsu. Gostou da história? Então entre para o time GMI e divida também o seu conhecimento com atletas e competidores, do Brasil e do mundo!