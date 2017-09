Carlos Gracie pode virar nome de rua no Rio de Janeiro; entenda

Share it

Patriarca da família mais casca-grossa do mundo e nome maior do Jiu-Jitsu brasileiro ao lado do irmão Helio Gracie, Carlos Gracie está prestes a receber mais uma homenagem na cidade que lhe acolheu por muitos anos, o Rio de Janeiro.

O grande-mestre foi aprovado como nome de rua pela Comissão de Nominação de Logradouros, como informa o PVT. Após a sugestão ser aceita pela comissão, falta apenas o nome ser reconhecido no Diário Oficial pela prefeitura.

A rua em questão fica no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Outras homenagens programadas para membros da família Gracie já haviam sido pleiteadas para a cidade, como estátuas de Carlson e Helio Gracie, e ambas não se concretizaram.

