Além de Nova York

Share it

Um garoto de uns vinte e poucos anos se aproxima de mim na fila do avião e me cumprimenta. Eu sorrio de volta, e ele pede pra fazer uma selfie. Então ele me diz, com sotaque nórdico:

“Renzo, sou seu aluno faz alguns meses.”

“Sério? Não ne lembro de você, e eu não esqueço rostos.”

“Não, estou falando do curso online da Gallerr.”

Eu estava em Copenhague, na Dinamarca, voltando para Nova York.

Nossa escola em Manhattan tem mais de 1.500 alunos ativos, fora os milhares que vão e voltam durante os anos (já estamos aqui desde 1996), e a situação descrita acima não é muito anormal na nossa cidade.

Mas agora, finalmente, nós conseguimos estender os benefícios do nosso conhecimento às pessoas distantes geograficamente, e sou grato por isso.

Obrigado por se inscrever. Obrigado por divulgar o curso, e obrigado pelo apoio que temos recebido.

Mas, sobretudo, obrigado pelas críticas e sugestões que você mandou. Estamos usando esse feedback para melhorar e substituir alguns dos 225 vídeos disponíveis no curso “Renzo Gracie, Dominando o Jiu-Jitsu”. E também para fazer ainda melhor nos próximos cursos que estamos preparando.

Novamente, obrigado.

Renzo Gracie

PS. Se você ainda não se inscreveu, lembre que eu pedi à Gallerr para cortar o preço por 50%. Mas é somente até a meia-noite de hoje. Então se inscreva agora no curso “Renzo Gracie, Dominando o Jiu-Jitsu” e seja bem-vindo à família.

PS 2. Aqui está o link para o e-book grátis com o conteúdo do curso.

PS 3. Lembre-se: se você se inscrever hoje, vai concorrer à camisa de lycra que usei domingo no ADCC. E a mais alguns prêmios. Vamos anunciar os vencedores na segunda-feira.