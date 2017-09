GMI: Rodrigo Cavaca ensina raspagem da guarda fechada com uso da lapela no Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta e líder da equipe Zenith Jiu-Jitsu , Rodrigo Cavaca tem no currículo inúmeros títulos, todos eles fruto de anos de treino duro e um grande leque de posições fortes. Exímio professor também na parte didática, Cavaca traz para os leitores de GRACIEMAG uma de suas raspagens mais seguras da guarda fechada em detalhes.

Com a ajuda de seu pupilo Felipe Andrew, fera da faixa-marrom com grandes apresentações recentes, Cavaca mostra como ele gosta de usar a lapela para assegurar o sucesso da raspagem com montada da guarda fechada. Na aula, o professor ensina a passar a lapela por baixo da perna do oponente, para assim travar por completo um dos lados deste, assim como fixar a própria perna no quadril do adversário.

Após estabilizar a posição, Cavaca faz o giro para o lado oposto da lapela travada, para inverter com segurança e ficar por cima, contabilizando os seis pontos cumulativos da transição de raspagem com montada. Veja no vídeo abaixo os detalhes da posição ensinada por Rodrigo Cavaca e não esqueça de fazer uma visita ao nosso GMI em Santos!

Zenith BJJ Matriz Brasil

Universidade UNIMES

Av. Conselheiro Nébias, 536

Encruzilhada, Santos

# (13) 3228-3400

atendimento@zenithbjj.com

www.zenithbjj.com