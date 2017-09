Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu, Antônio Braga Neto retorna ao UFC em dezembro

Share it

Campeão mundial de Jiu-Jitsu em 2008 e 2011, e atleta do UFC desde 2013, Antônio Braga Neto está pronto para retornar ao octógono mais famoso do planeta.

Após passar longo período longe do MMA, com duas cirurgias no caminho, o faixa-preta da equipe Gordo Jiu-Jitsu já tem data, local e adversário definidos para seu retorno à divisão de pesos médios.

Braga Neto volta no UFC Fresno, no dia 9 de dezembro, em duelo contra o americano Trevin”The Problem” Giles. Braga (9v-2d) vem de derrota por decisão dividida para Clint Hester em sua última aparição no Ultimate, em junho de 2014. Trevin, por sua vez, é invicto no MMA com dez vitórias, cinco delas por finalização. Em seu duelo mais recente, nocauteou James Bochnovic, no UFC 213, em julho deste ano.

A organização ainda não definiu a luta principal ou coprincipal do evento em Fresno. E para você, amigo leitor, Braga Neto está pronto para voltar ao Ultimate contra um adversário invicto após seu longo período sem atuar nos cages? Comente conosco!