4 dicas para competir melhor no Jiu-Jitsu, com o GMI Juninho Boi da FF Team

Nossa GMI FF Team, liderada pelo faixa-preta Juninho Boi em Bragança Paulista, partiu em peso para Minas Gerais, em busca do lugar mais alto do pódio na 7ª Copa Profissional de Jiu-Jitsu de Jacutinga.

Como resultado do bom trabalho, o time faturou o troféu de melhor equipe do evento, além das 23 medalhas de ouro, 12 de prata e 12 de bronze, divididas entre os 43 atletas da equipe inscritos.

Para entender um pouco mais sobre o belo resultado da equipe no torneio, nós conversamos com o professor Juninho Boi, e este destacou quatro dicas essenciais para você obter sucesso no seu próximo campeonato

Veja abaixo as lições de Juninho Boi e procure agra uma academia GMI para garantir grandes ensinamentos sobre o Jiu-Jitsu!

1- “O trabalho periodizado com alunos faz toda diferença para eles chegarem preparados fisicamente e tecnicamente para a competição. Eu treino o time em vários quesitos, bem antes da competição, como preparação física, dieta, a perda de peso saudável.

2- Colocar os alunos para competir sempre. Assim eles ganham mais experiência e conhecem mais do jogos dos adversários. Com isso, eles ficam mais à vontade a cada competição que participam.

3- Acreditar na sua estratégia e principalmente no seu jogo. Colocar a luta sempre no seu ritmo.

4- Não lutar apenas pela medalha ou prêmio, mas sim pelo simples prazer de competir.Com o amor e dedicação, o bom resultado vem.