Jiu-Jitsu: GMI Suyan Queiroz ensina raspagem da guarda-aranha na First BJJ

Professor de Jiu-Jitsu radicado em Utah, nos EUA, Suyan Queiroz ensina para os americanos o que há de melhor na nossa arte suave em sua academia, a GMI First BJJ Carlson Gracie. Hoje, o professor traz para você, estudioso leitor de GRACIEMAG, uma das suas raspagens preferidas com o pé no bíceps.

Junto do seu filho e aluno Matheus Queiroz, Suyan mostra o detalhe para inverter com facilidade da posição. Após botar um lado na guarda-aranha e laçar o braço do adversário com a outra perna, Suyan estica o gancho da laçada até a virilha do oponente, para criar a alavanca necessário para raspar.

Assim que conclui a inversão, o faixa-preta ensina duas variações de conclusão: ou finalizando no armlock, ao utilizar as duas pegadas de manga já feitas anteriormente, ou terminando o giro na montada, em posição de superioridade no solo.

Confira a aula de pai e filho no vídeo abaixo e não pare de aprender jamais!