Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu, Léo Leite vai estrear no Bellator contra Phil Davis

De casa nova no MMA, o bicampeão mundial de Jiu-Jitsu Léo Leite já tem data, local e adversário definidos para seu debute. O judoca craque nas finalizações fará sua estreia no Bellator no dia 3 de novembro, na 186ª edição do evento, que rola na Pensilvânia, EUA. Para receber o brasuca, a organização escalou o ex-UFC Phil Davis, em duelo na divisão dos meio-pesados. As informações são do Combate.com.

Invicto no MMA com dez vitórias, três delas por finalização, Léo Leite acumulou na carreira dois cinturões do Legacy, um na divisão de meio-pesados e outro na divisão de médios. Em sua última luta, na primeira edição do Fight 2 Night, Léo encarou e venceu o francês Moise Rimbon, em novembro de 2016, na decisão dos jurados.

Já Davis (17v, 4d, 1nc), que deixou o UFC em 2015, estava em alta no Bellator desde sua chegada. Venceu nomes como Emanuel Newton, Francis Carmont e King Mo Lawal, para em seguida superar Liam McGeary e faturar o cinturão dos meio-pesados. Contudo, em sua luta seguinte, a mais recente na organização, Davis foi superado por Ryan Bader, antigo algoz no UFC, e perdeu o cinturão.

