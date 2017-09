Jiu-Jitsu: O mata-leão de Goiti Yamaguchi que derrubou uma invencibilidade no Bellator

Share it

Mais uma atuação de gala para o finalizador Goiti Yamauchi no Bellator, evento que realizou sua 183ª edição no último final de semana, na Califórnia. Seu oponente, Adam Piccolotti, pisou no cage invicto e saiu dele com um revés aplicado com o bom e velho Jiu-Jitsu.

Depois de trabalhar em pé com belo chute, e atacar no solo com uma guilhotina e uma chave omoplata, Goiti avançou e cinturou Adam pelas costas. De lá, esperou o momento certo para pular e apertar o pescoço adversário no mata-leão, que valeu a vitória do brasileiro ainda no primeiro assalto.

Veja no vídeo abaixo o lance com o mata-leão e a luta completa logo em seguida!

LUTA COMPLETA