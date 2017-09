Jiu-Jitsu: O estrangulamento de Erberth Santos pelo ouro absoluto do São Paulo Open

Share it

O São Paulo Open de Jiu-Jitsu, realizado neste mês de setembro, recebeu grandes nomes do Jiu-Jitsu em duelos de tirar o fôlego. E uma dessas batalhas foi a final do absoluto faixa-preta masculino adulto.

De um lado, Erberth Santos, que por não conseguir bater o limite de sua categoria lutou apenas na divisão de peso aberto. Do outro, Dimitrius Souza, que já havia conquistado o ouro naquele dia ao bater Hebert Junior (Gracie Barra) na divisão de peso pesado.

A colisão entre o primeiro e o quinto colocados no ranking faixa-preta da IBJJF parou o ginásio José Correa em Barueri, mas quem levou a melhor foi Erberth, ao finalizar Dimitrius no estrangulamento arco e flecha com pouco mais de um minuto de luta.

Veja como foi o duelo no vídeo abaixo e confira mais detalhes do torneio aqui!