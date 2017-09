Jiu-Jitsu: Matheus Zimmermann ensina a passar a guarda do oponente em quatro apoios

Share it

Em uma transição plástica, nosso GMI Matheus Zimmermann, da Top Brother Sul, nos mostra como superar aquele adversário que insiste em segurar o combate na posição de quatro apoios.

Ao invés de investir na pegada de costas, Matheus mostra uma opção para derrubar o oponente e chegar na posição de cem-quilos com segurança. Para a transição, Matheus libera a lapela do adversário e faz pegada firme. Em seguida, passa a perna por cima e usa o seu peso na lapela para tombar o oponente e chegar no controle lateral.

Veja a posição em detalhes no vídeo abaixo. Estude e para aprender mais técnicas como esta visite nosso GMI em Pelotas, no Rio Grande do Sul!

Top Brother Sul

Rua Santos Dumont, 368

2º andar, Centro, Pelotas

# (53) 3305-5494

contato@topbrotherpelotas.com

www.topbrothersul.com