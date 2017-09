Share it

Como treina, do que se alimenta e como divide seus horários um campeão absoluto do ADCC? O craque Felipe Preguiça, de 25 anos, abre sua academia para você acompanhar como ele treinou antes do ADCC na Finlândia, e dá dicas para você montar seu próprio treino.

Para conferir como o faixa-preta da Gracie Barra venceu o ADCC, clique aqui.