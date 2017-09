Jiu-Jitsu no MMA: o estrangulamento de ombro com que Ovince Saint Preux pôs para dormir no UFC Japão

Share it

O peso meio-pesado Ovince Saint Preux teve uma atuação dos sonhos, na luta principal do UFC Japão, na sexta-feira 22 de setembro: em menos de dois minutos de combate, pôs o oponente para dormir e levantou a plateia, na famigerada Saitama Super Arena, palco de velhos Prides.

A técnica utilizada pelo haitiano de 34 anos é manjada aqui pelos leitores de GRACIEMAG, já que faz parte do arsenal de lutadores como os irmãos Igor e Gregor Gracie e outros faixas-pretas da família.

Se você treina Jiu-Jitsu e ainda não bota fé na manobra, estude o estrangulamento abaixo e reveja seus conceitos.

Quem também volta do Japão com muita moral é a peso-palha brasileira Jéssica “Bate-Estaca”, que venceu a rival e também brasileira Claudinha Gadelha, numa luta sangrenta com muita troca de socos na cara.

Jéssica foi a primeira a sangrar, no primeiro assalto, mas mostrou valentia ao começar a virar a luta no primeiro assalto, ao dar uma queda no terceiro andar e cair por cima de Claudinha, batendo muito da meia-guarda, com socos e cotoveladas.

Jéssica ainda derrubou bonito novamente, no terceiro assalto, caindo com a guarda passada, e no fim levou, via decisão unânime.

UFC Japão

Saitama Super Arena, Japão

22 de setembro de 2017

Ovince St. Preux venceu Yushin Okami por finalização a 1min50s do R1

Jéssica Andrade venceu Cláudia Gadelha por decisão unânime dos jurados

“Maestro” Dong Hyun Kim venceu Takanori Gomi por nocaute a 1min30s do R1

Gokhan Saki venceu Henrique Frankenstein por nocaute aos 4min45s do R1

Teruto Ishihara venceu Rolando Dy por decisão unânime

Jussier Formiga venceu Yuta Sasaki por finalização aos 4min30s do R1

Keita Nakamura venceu Alex Morono por decisão dividida

Syuri Kondo venceu Chan Mi Jeon por decisão dividida

Shinsho Anzai venceu Luke Jumeau por decisão unânime

Daichi Abe venceu Hyun Gyu Lim por decisão unânime