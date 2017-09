Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu: os resultados completos da etapa em Los Angeles

Share it

Os fãs presentes no West Hall do Los Angeles Convention Center vibraram, no sábado 23 de setembro, com os campeões do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour.

Os faixas-pretas foram atrás de prêmios que chegavam a 125 mil dólares ao todo, além de pontos para o resto da temporada e para o torneio principal em Abu Dhabi, no ano que vem. A próxima etapa do Abu Dhabi Grand Slam será no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de novembro.

Veja a trajetória dos campeões na categoria adulto na Califórnia:

Até 56kg

José Carlos Lima (GF Team) começou a mostrar que era seu dia quando Lucas Pinheiro não pôde lutar a semifinal. O outro finalista seria Rodnei Junior (Quatar BJJF), que superou João Carlos Kuraoka por 9 a 0 nas semis. Na luta pelo ouro, Zé Carlos e Rodnei empataram por 2 a 2, e o atleta da GFTeam levou a vitória por decisão dos árbitros.

Até 62kg

João Miyao (PSLBP Cicero Costha) precisou fazer três lutas até o ouro. Primeiro, ele venceu Jorge Nakamura por 8 a 4; na semifinal, passou por Alex Alducin (Renzo Gracie México) ao pegar as costas e finalizar em 37 segundos. Na final, João Miyao enfrentou o parceiro de treinos Hiago George, que vencera Nobuo Yagai por 12 a 0 na outra semifinal. Miyao venceu Hiago por 1 vantagem e ficou com o título.

Até 69kg

Thiago Macedo (Rodrigo Pinheiro BJJ) fez o nome numa divisão complicada. Primeiro, o campeão venceu Alexandre Vieira (BTT) por 4 a 0, nas quartas de final. Na semifinal, Macedo venceu Victor Otoniel (Cicero Costha) por 6 a 4, em luta muito dura. O oponente na final seria o talentoso americano Brian Mahecha (ATT), que batera Brandon Walensky na semifinal. A medalha de ouro foi decidida por uma bela raspagem, que deixou o placar em 2 a 0 para Thiago.

Até 77kg

Renato Canuto (Zenith BJJ) foi o campeão, após quatro batalhas: primeiro, ele passou por Bret Russell (Tinguinha BJJ) por 11 a 2, depois obteve uma vitória econômica por 2 a 0 contra John Combs (Easton BJJ), até encontrar com Jaime Canuto (equipe GFTeam) nas semifinais. A vitória veio por 4 a 2 nas vantagens, após 2 a 2 em pontos. Na final, Renato enfrentou o equatoriano Francisco Iturralde (Del Mar JJ Club), e meteu 8 a 2 no popular “Sinistro”.

Até 85kg

Victor Silvério (Gracie Barra) começou vencendo Manuel Filho (NS Brotherhood), passou por Dante Leon (GFTeam) nas vantagens e venceu, na grande final, Diego Ramalho (ZR Team) – Diego eliminara o favorito Otavio Sousa por 1 a 0 nas vantagens. Silvério quase raspou Ramalho no fim, o que foi suficiente para ganhar uma vantagem e faturar o ouro.

Até 94kg

Depois de ficar com o bronze na etapa em Tóquio, Lucas “Hulk” Barbosa (Atos JJ) voltou com fome de ouro. Em três disputas, ele venceu Fernando Tsushida, finalizou Patrick Gaudio em 36 segundos e enfrentou o polonês Adam Wardzinski (Checkmat) na final. Jogando por cima, Hulk assinalou 2 vantagens e ficou com o ouro.

Até 110kg

Rosto familiar no circuito do Abu Dhabi Grand Slam, Igor Silva voltou a mostrar seu talento, ao vencer Felipe Matos (Alliance) nas vantagens e depois Max Gimenis (GFTeam), seu velho companheiro de time. No fim, Igor faturou o ouro ao vencer por 8 a 6 no placar.

Feminino – faixa-marrom e preta

Até 49kg

Ninguém parece capaz de destronar Mayssa Bastos (GFTeam) nessa categoria. Desta vez, ela foi para as costas de Rita Reis (Checkmat) e encaixou seu estrangulamento tradicional, para ficar com o ouro.

Até 55kg

Amanda Nogueira (GFTeam) foi a campeã até 55kg, ao enfileirar Patricia Fontes (Checkmat) na decisão do árbitro, Victoria Tome (Bruno Bastos) por finalização e, na grande final, Gabrielle McComb (Gracie Humaitá). O ouro veio pelo placar de 2 a 0 em luta parelha.

Até 62kg

Luiza Monteiro teve uma campanha e tanto. Primeiro, a estrela da NS Brotherhood precisou vencer Maxine Thylin (Gracie Southbay). A seguir, raspou melhor para vencer a pedreira Tammi Musumeci. A final foi contra Nathalie Ribeiro (Checkmat), e terminou com 1 a 0 nas vantagens para Luiza.

Até 70kg

Ana Carolina Vieira (GF Team) provou estar em grande fase. Campeã mundial pela IBJJF, a irmã de Rodolfo finalizou Raquel Canuto (Zenith BJJ) nas costas, para depois passar por Jessica dos Santos (Gracie Miquinho) na final. No placar, 6 a 0.

Até 90kg

Outra rainha dos tapetes de Abu Dhabi estava em ação nessa divisão. Nathiely de Jesus (Cicero Costha) lutou duas vezes para manter sua coroa de número um. Ela finalizou Fabiana Santos (Cavaca JJ) nas semifinais e depois se encontrou com a dura rival Claudia Do Val (De La Riva). Perdendo por uma vantagem até o finalzinho, Nathi trabalhou duro até encaixar um leglock salvador no fim, um ouro suado e merecido de uma das melhores competidoras do circuito.