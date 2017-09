Cartas de Helsinque – o dia seguinte

Share it

Helsinque, 25 de setembro de 2017

Obrigado Finlândia. É hora de voltar para Nova York.

Estou lisonjeado com todo o apoio que recebi antes e depois da minha luta aqui.

Kikuta é um casca-grossa, e muita gente esquece que ele também já foi campeão do ADCC.

Por isso eu sabia que não seria mole. Mas se fosse fácil, pra que lutar?

A melhor parte da luta foi quando eu já estava vencendo e ele tentou me atacar com uma guilhotina com o braço por dentro.

Aquilo foi um elogio.

Em 1998, quando eu peguei ele neste golpe, pouca gente acreditava que fosse possível finalizar alguém com este golpe, e agora tentam usar meu veneno contra mim. Qual o preço disso?

Como você já deve saber, eu venci a luta, mas isso é o de menos. O que importa é depois de mais esta batalha eu sou um lutador melhor, e portanto um professor melhor.

Por isso te encorajo a sair da zona de conforto. O resultado é sempre positivo pra quem é corajoso o bastante para assumir riscos.

E jamais subestime o conselho de levar o Jiu-Jitsu consigo o tempo todo.

A arte vai te ajudar a alcançar todo o seu potencial.

Antes de eu pegar meu voo, deixe-me parabenizar os meus companheiros que participaram do ADCC 2017. É impressionante o nível técnico das lutas. Aprendi muito assistindo vocês este fim de semana. Obrigado.

Vejo vocês em 2019. Definitivamente.

Renzo Gracie

PS1.A oferta de assistir ao meu curso “Renzo Gracie, Dominando o Jiu-Jitsu” por apenas 60 reais era pra ter acabado ontem. Mas exigi que a Gallerr estendesse este desconto por mais alguns dias, então se inscreva agora antes que eles parem de me escutar.

PS2. Além da camisa que usei no ADCC, vou incluir outros items no sorteio que faremos esta semana. Fique ligado, porque serão umas coisas legais. Se você for um dos nossos alunos online, tem chance de vencer. Então entre logo para nossa família e se inscreva na Gallerr Academy.