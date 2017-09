Resultados ADCC 2017: Buchecha, Cobrinha, Gabi, Yuri e mais campeões na Finlândia

Share it

Este domingo, dia 24 de setembro, foi reservado para conhecermos os campeões da edição 2017 do ADCC, que rola em Helsinque, na Finlândia. Nomes conhecidos do evento e caras novas chegaram ao lugar mais alto do pódio em lutas de tirar o fôlego.

Depois de receber no sábado, dia 23, grandes combates que definiram as semifinais, os duelos do último dia premiaram os melhores em cada categoria de peso. Veja abaixo o resumo de cada final de peso desta edição do ADCC!

60kg

Depois de intensa troca de pegadas no início do combate, com tentativas de queda, Bia Mesquita consegue a melhor investida ao cinturar pelas costas e derrubar. Bia Basílio não aceitou e caiu sentada, mas Mesquita avançou direto para as costas, antes de espalhar o frango e finalizar no mata-leão.

+60kg

Em duelo definido com pressão, Gabi Garcia levou Talita ao solo e montou. Treta virou de lado e tentou a ponta para escapar da montada, mas Gabi atacou na americana e finalizou com pouco mais de um minuto de luta.



MASCULINO

66kg

Rubens Cobrinha insistiu nos single-legs, bem defendidos por AJ Agazarm. Ao chegar no solo, Cobrinha foi para as costas, atacou no estrangulamento algumas vezes mas AJ foi capaz de se defender e voltar em pé. Cobrinha voltou a atacar nas costas, conseguiu acumular 6 a 0 nos pontos para garantir a vitória e seu terceiro título do ADCC, após vencer todos os principais eventos da temporada.

77kg

Voltando de lesão, JT Torres avançou bravamente nas chaves da divisão até encontrar Lucas Lepri na final. Medalha de prata no ADCC 2015, Lepri atacou as costas e viu Torres escapar. Por cima, o brasileiro trabalhou para passar, sem sucesso. No tempo extra, JT consegue cinturar pelas costas, derrubar e colocar os ganchos, para somar 3 a 0 no placar e ficar com o título.

88kg

Embalado no ADCC, o jovem Gordon Ryan foi para cima do compatriota Keenan Cornelius e consegui uma queda logo no início, ainda sem valer pontos. No solo, Gordon atacou na guilhotina duas vezes. Na primeira Keenan escapou, mas na segunda, mesmo com o braço dentro, este não foi páreo para o arrocho de Gordon, e bateu para dar a vitória a Gordon Ryan por finalização.

99kg

Em duelo movimentado, Yuri Simões foi para cima de Felipe Preguiça com tudo. No solo, Felipe botou na 50/50, levantou e tentou atacar a guarda de Yuri. Depois de se embolarem na troca de posições, com a luta em pé, Yuri consegue cinturar por trás e pular para tentar pegar as costas. Felipe cai e Yuri, por cima, contabiliza os dois pontos da queda para vencer. Com a conquista, Yuri alcança a marca de dois títulos do ADCC em categorias diferentes (Em 2015, no Brasil, Yuri mordeu o ouro na divisão até 88kg).

+99kg

Marcus Buchecha encarou na final acim de 99kg o atual campeão da divisão, Orlando Sanchez em duelo forte. Orlando foi o primerio a ter vantagem, ao ficar por cima de Buchecha no norte-sul. Buchecha reverteu a posição e derrubou Orlando, para pegar as costas e atacar no mata-leão. Orlando se defende e consegue voltar em pé. Após uma cabeçada acidental que feriu Orlando, Buchecha atacou na guilhotina, girou para as costas, colocou os ganchos e somou seis pontos no total para vencer por 6 a 0 e garantir mais um título.

Confira abaixo os resultados finais!

FEMININO

60kg

Bia Mesquita finalizou Bia Basílio no mata-leão

3°lugar – Michelle Nicolini

+60kg

Gabi Garcia finalizou Talita Treta na americana

3°lugar – Jéssica Flowers



MASCULINO

66kg

Rubens Cobrinha venceu AJ Agazarm por 6 a 0 nos pontos

3°lugar – Paulo Miyao

77kg

JT Torres venceu Lucas Lepri por 3 a 0 nos pontos

3°lugar – Vagner Rocha

88kg

Gordon Ryan finalizou Keenan Cornelius na guilhotina

3°lugar – Xande Ribeiro

99kg

Yuri Simões venceu Felipe Preguiça por 2 a 0 nos pontos

3°lugar – Jackson Sousa

+99kg

Marcus Buchecha venceu Orlando Sanchez por 6 a 0 nos pontos

3°lugar – Roberto Cyborg