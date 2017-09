Resultados ADCC 2017: semifinais definidas com zebras; André Galvão vence superluta

Share it

O primeiro dia do ADCC 2017, realizado na cidade de Espoo, em Helsinque, na Finlândia, tratou de superar as expectativas dos fãs de Jiu-Jitsu em todo mundo. Este sábado, dia 23 de setembro, definiu os semifinalistas de todas as categorias, no masculino e feminino, além de trazer a aguardada superluta entre André Galvão e Cláudio Calasans.

Na última luta do dia de abertura, os velhos amigos de infância e companheiros de Atos Galvão e Calasans não mediram esforços para conquistar o título da superluta. O começo foi marcado pelo equilíbrio e tentativas de queda de Calasans com técnicas de judô, enquanto Galvão buscava tirar a base do oponente com a mão no pescoço e ataques nas pernas. Em uma tentativa no single-leg, André levou Calasans ao solo, e este atacou na chave de ombro, bem defendida por Galvão.

Ao fim dos primeiros dez minutos, que marcavam o início da contagem de pontos, Galvão derrubou mais uma vez no single-leg, atacou pelas costas e acumulou 12 pontos na troca de ganchos, nas regras do ADCC. Sem conseguir finalizar pelas costas, Galvão montou, tentou o kata-gatame e Calasans duro na queda resistiu ao golpe.

Mesmo com 14 a 0 nos pontos, Galvão continuou a acelerar o combate, até o fim dos 20 minutos que marcaram a terceira vitória seguida de André Galvão em superlutas do ADCC (Bráulio Estima em 2013, Roberto Cyborg em 2015 e Cláudio Calasans em 2017).

Zebra rouba a cena no grupo da morte e favoritos também avançam

Nas divisões de peso deste ADCC 2017, fortes duelos foram apresentados nos três tatames montados na Espoo Arena. Nomes famosos do cenário e jovens talentos dividiram espaço na busca pela vaga nas semifinais. Entre as zebras, destaque para Craig Jones. Em sua primeira luta, Jones finalizou Leandro Lo, que figurava entre os favoritos ao título, com um justo mata-leão. Em seguida, aplicou um belo triângulo voador no experiente Murilo Santana, e assim garantiu sua vaga na semifinal contra Keenan Cornelius.

Outras zebras de destaque são Pablo Mantovani, que mordeu a vaga no segundo após bater Augusto Tanquinho na decisão, e Elvira Karppinen, que superou a atual campeã até 60kg Mackenzie Dern por 4 a 2, ao raspar duas vezes e resistir ao mata-leão da omoplata conhecido de Mackenzie no fim do combate.

Entre os favoritos, avançaram nomes como Marcus Buchecha, com duas finalizações anotadas; Rubens Cobrinha, Paulo Miyao, Xande Ribeiro, Yuri Simões, Felipe Preguiça e Lucas Lepri. No feminino, Gabi Garcia, Bia Mesquita e Talita Treta também avançaram.

Veja abaixo os resultados que definiram os semifinalistas de amanhã no ADCC 2017 e fique ligado no GRACIEMAG.com para mais detalhes do torneio na Finlândia!

66kg

Rubens Cobrinha finalizou Kuba Witkowski no armlock

Paulo Miyao venceu Geo Martinez por 8 a 2 nos pontos

Pablo Mantovani venceu Augusto Tanquinho Tanquinho na decisão

AJ Agazarm venceu Ethan Crelinsten por 2 a 0 nos pontos

77kg

Vagner Rocha venceu DJ Jackson por 1 a 0 nas punições

Lucas Lepri venceu Mansher Khera por 1 a 0 nas punições

JT Torres venceu Celsinho Venicius na decisão

Garry Tonon venceu Marcelo Lapela por 4 a 2 nos pontos

88kg

Keenan Cornelius finalizou Kaina Casemiro na chave de calcanhar

Craig Jones finalizou Murilo Santana no triangulo voador

Gordon Ryan finalizou Romulo Barral no mata-leão

Xande Ribeiro finalizou Rustan Chsiev no armlock

99kg

Felipe Preguiça venceu por 5 a 0 nos pontos

Rafael Lovato venceu Mahamed Aly or 3 a 0 nos pontos

Yuri Simões venceu Mike Perez na decisão

Jackson Sousa venceu João Assis na decisão

+99kg

Orlando Sanchez vence Tom DeBlass na decisão

Jared Dopp venceu Viny Magalhaes por 3 a 0 nos pontos

Marcus Buchecha finalizou Tim Spriggs no mata-leão

Roberto Cyborg venceu Victor Honório na decisão

60kg

Elvira Karppinen venceu Mackenzie Dern por 4 a 2 nos pontos

Bia Basílio venceu Talita Alencar na decisão

Michelle Nicolini venceu Rikako Yuasa na decisão

Bia Mesquita finalizou Ffion Davies no armlock

+60kg

Gabi Garcia finalizou Amanda Santana na chave de pé

Jéssica Flowers finalizou Marysia Malyjasiak no armlock

Talita Treta venceu Venla Luukkonen por 2 a 0 nos pontos

Samantha Cook venceu Tara White por 3 a 0 nos pontos