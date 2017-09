ADCC 2017: Renzo Gracie e a guilhotina sobre Sanae Kikuta no Pride 2

Share it

Protagonistas de uma das superlutas do ADCC 2017, Renzo Gracie e Sanae Kikuta irão se reencontrar para um combate após 19 anos do primeiro encontro. O duelo será sem kimono será após as finais deste domingo, dia 24 de setembro, em Helsinque, na Finlândia.

A primeira vez que Renzo e Kikuta se enfrentaram foi no Pride 2, em março de 1998. O Gracie havia acabado de completar 21 anos, dois dias antes da luta, mas já era um veterano no Vale Tudo e no MMA, com sete lutas sem amargar derrotas. O japonês Sanae, por sua vez, tinha oito lutas, com apenas uma derrota, e já havia conquistado dois GPs em sua terra natal, ambos com mais de três lutas na mesma noite.

O duelo foi disputado, Renzo Gracie travou uma verdadeira batalha contra o judoca de origem. Contudo, para liquidar a fatura no sexto round, após quase uma hora de combate, o Gracie atacou com uma justa guilhotina. Após a conquista, nomes como Rickson Gracie, Rilion Gracie, Royler Gracie, Maurição Gomes e Claudinho Coelho pularam no ringue para vibrar junto com o campeão.

Confira no vídeo abaixo a vitória de Renzo Gracie sobre Sanae Kikuta e aqueça para a superluta que promete sacudir a Finlândia neste domingo!

Luta Completa



Renzo Gracie vs. Sanae Kikuta – Pride FC 2

