Combate transmite ao vivo o Abu Dhabi Grand Slam de Los Angeles neste sábado

Share it

Tudo pronto para mais uma edição do tour de Jiu-Jitsu da UAEJJF. Em sua próxima parada, o Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu apresenta grandes emoções em Los Angeles, nos EUA, e o Combate transmite ao vivo os melhores duelos da disputa neste sábado, dia 23, a partir das 19h, horário de Brasília.

Grandes nomes do Jiu-Jitsu mundial já garantiram sua presença, e lutam em busca não só do ouro e dos pontos valiosos para o ranking da organização, mas também por prêmios em dinheiro.

Em destaque no torneio, temos nomes famosos como Otávio Sousa, João Miyao, Isaque Bahiense, Jaime Canuto, Victor Silvério, Lucas “Hulk”, Patrick Gáudio, Alexandre Vieira, Yan “Pica-Pau” e muitos outros.

A narração do evento será de André Azevedo, com comentários de Carlão Barreto. Então não perca! Fique ligado no Combate neste sábado e confira os melhores lances do Abu Dhabi Grand Slam de Los Angeles!