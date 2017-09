Jiu-Jitsu: Carlão Santos ensina queda com finalização na GMI First BJJ Center

Share it

Para o competidor que gosta de ter na manga um queda forte que seja aplicável em todos os treinos e campeonatos, nosso GMI Carlão Santos, da academia First BJJ Center em Utah, já tem sua opção preferida.

Carlão, faixa-preta líder da First ao lado do também professor Suyan Queiroz, ensinou uma queda simples e eficaz, que aplica desde os tempos de faixa-azul e aprimorou ao longo dos anos, tanto é que a utiliza até hoje.

No detalhe da posição, Carlão domina a gola do adversário e rechaça a pegada do oponente. Em seguida, agarra a faixa do adversário ainda em pé, para aplicar a alavanca com o gancho da perna, derrubar e cair no cem-quilos. Para terminar, o professor ainda deixa uma opção de finalização no estrangulamento.

Veja os detalhes da posição no vídeo abaixo e aprenda o melhor do Jiu-Jitsu com a nossa equipe de GMIs!