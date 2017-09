Cartas de Helsinque (por Renzo Gracie)

Share it

Helsinque, 21 de setembro de 2017

Renzo Gracie falando. Já estou na Finlândia, onde vou me divertir neste domingo lutando com meu velho amigo Sanae Kikuta no ADCC.

Talvez você nem fosse nascido quando eu e ele lutamos no Pride 2, em fevereiro de 1998.

Dizem que o melhor momento pra plantar uma árvore foi vinte anos atrás. E o segundo melhor é agora.

Então, aos 50 e poucos anos, eu não poderia estar mais grato por ser convidado para lutar profissionalmente. E não pense que esta vai ser minha última luta.

Outro dia eu estava lá na minha academia, dizendo para o Luca – meu parceiro na Gallerr, que eu estou entrando em forma.

Aí ele disse, “Mas, Renzo, a luta é nesta semana”.

Respondi, “A luta, não – uma luta. E aí, eu vou me divertindo um pouco enquanto entro me forma”.

Machuquei meu LCA uns dias antes da minha última luta de submission contra o Sakuraba, e agora, quase três anos depois, estou ficando pronto de novo.

Então, já que meu corpo está bem, eu me fiz a seguinte pergunta: por que não fazer um bando de lutas antes do fim do ano? Esse vai ser meu objetivo.

Mas chega de falar de mim. Aproveitemos esta oportunidade pra falar de você.

Como anda o teu treinamento?

Acha que eu posso te ajudar a alcançar as tuas metas?

Por favor, me diga. Fale comigo no Facebook, Instagram, ou passe na minha academia.

Enquanto isso, eis o que posso fazer:

Até a meia-noite do dia da minha luta contra o Kikuta (domingo, 24 de setembro), pedi à Gallerr que desse 50% de desconto no meu curso “Dominando o Jiu-Jitsu”.

Você pode estar se perguntando, “Mas o que é ‘Dominando o Jiu-Jitsu’?”.

A gente fez até um e-book gratuito em que você pode ver como é acessível o curso. É como um bê-á-bá do jiu-jitsu.

Baixe agora o e-book, e veja como organizamos uma material de altíssima qualidade.

Vou te dizer algumas coisas (na verdade, 13 coisas) sobre o curso.

1. A gente produziu 225 vídeos inéditos. Isso mesmo – 225!

2. Veja minhas técnicas preferidas, incluindo segredos da guilhotina, e sua história.

3. Fugas (por exemplo, você sabe se livrar dum triângulo arrochado?).

4. Temos muitos convidados: Frankie Edgar, Tom DeBlass, Gregor, Cachorrão, Neiman, e muitos outros.

5. Entrevistas: eu geralmente falo pra caramba, né? E nesse curso não é diferente. Mas o legal é que no curso não sou só eu que falo… Escute o John Danaher, e garanto que você sairá mais inteligente.

6. Entenda os conceitos por trás das técnicas. Sabia que uma das coisas que podem te impedir de finalizar é o movimento de mola? Use-o a teu favor.

7. O que é uma postura de “buscar o bote”? Entenda-a e desenvolva-a, que ela pode te ajudar em outros aspectos da vida.

8. Técnicas de defesa pessoal. Imagine ser pego de surpresa num mata-leão. Pode ficar tranquilo. Já passei por isso e tive que bolar uma saída. Agora você vai saber a solução, graças a minha desventura.

9. Olha: se você não sabe escapar das várias maneiras como pode ser pego numa gravata, é melhor aprender, pois você provavelmente vai acabar enfrentando um judoca forte que vai te botar nessa situação.

10. Dentre muitas posições de guarda que ensinamos ao longo do curso, devo frisar o ataque e a raspagem com mão na gola – uma das preferidas do meu tio Rilion, e um jeito letal de defender a guarda.

11. Sabia que você pode até finalizar com a americana? E que – mais impressionante ainda – você pode fazer debaixo do seu oponente no cem-quilos?

12. Fundamentos. O curso “Dominando o Jiu-Jitsu” contém muitos fundamentos. Muitos, mesmo. De todas as coisas que listei, são essas que vão te fazer mais forte. Então, por favor, não as ignore.

13. Acho que eu já comentei, mas vale a pena falar de novo. O curso tem 225 (duzentos e vinte e cinco!) minivídeos?

Confie no conselho deste cinquentão: aproveite esta oferta-relâmpago e inscreva-se agora neste curso. Eu garanto que você vai melhorar teu jiu-jitsu.

Mas, se não melhorar, é só mandar um e-mail pro Luca. É só dizer que o curso é péssimo e que você quer o reembolso; você tem uma semana pra fazê-lo. Então não tem nada a perder. Inscreva-se agora e vire parte da nossa família.

Já se você gostar, por favor, diga-nos. Diga algo no Instagram sobre o curso, e marque as contas @gallerrapp e @renzograciebjj. Terei prazer em comentar e até repostar, se você for criativo.

Te vejo no domingo.

— Renzo Gracie.

P.S.1: Curiosidade: ganhei o primeiro ADCC em 1998 poucos dias depois de lutar contra o Sanae Kikuta no Japão por mais de 50 minutos. Neste domingo, serão 15 minutos, no máximo. A vida é bem mais fácil hoje em dia.

P.S. 2: Darei a um de vocês, autografada, a rash guard que vou vestir no domingo no ADCC. Se se inscrever até domingo no curso, você pode ser o ganhador. Corre lá!