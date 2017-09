Jiu-Jitsu: Wilson Ulhôa, da GMI Domo, ensina queda sorrateira

Share it

Começar com a vantagem no duelo de Jiu-Jitsu pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Para nossos amigos do Centro de Treinamento Domo, academia GMI em Vitória no Espírito Santo, uma queda sorrateira pode resolver a situação.

O professor Wilson Ulhôa, faixa-preta que leciona na academia, gosta de ter as pegadas dominantes na troca em pé, e tirar da cartola uma puxada com desequilíbrio para derrubar o oponente.

Repare como Wilson domina a faixa com uma das mãos, enquanto a outra vai na manga e serve como chave para girar o eixo adversário para iniciar a queda.

Veja a posição em detalhes no vídeo abaixo e não deixe de visitar o Centro de Treinamento Domo para aprender mais técnicas!

