Após nocautear no UFC, Gilbert Durinho está fora do ADCC 2017

Dois atletas do UFC, ambos brasileiros, estavam escalados para disputar o ADCC 2017, nos dias 23 e 24 de setembro na Finlândia. Agora, apenas Augusto Tanquinho estará no páreo, já que Gilbert “Durinho” Burns está fora do evento.

Após atuar e vencer no UFC Pittsbuburgh, com belo nocaute sobre Jason Saggo, Durinho deixa o evento de luta agarrada por conta de uma lesão adquirida no octógono.

Em conversa com GRACIEMAG, Durinho informou que está com o tornozelo machucado, por conta dos chutes aplicados na luta de três assaltos do Ultimate. Com a lesão, Durinho deixa desfalcada a divisão até 77kg do evento.

Para substituir o craque, o ADCC tem alguns nomes famosos na manga, mas segundo apurou GRACIEMAG, por conta da proximidade do evento e dos possíveis conflitos de equipe na categoria, o mais provável é que um atleta finlandês entre para completar a divisão.

Confira abaixo como fica a lista atualizada e acompanhe conosco as informações mais quentes do ADCC 2017!

Até 66kg

Rubens Cobrinha

Uranov Zhakshylyk

Janusz Andrejczuk

Justin Rader

Pablo Mantovani

Paulo Miyao

Yuta Shimada

Ethan Crelinsten

Kuba Witkowski

Geo Martinez

Augusto Tanquinho

AJ Agazarm

Baret Yoshida

Nicolas Renier

Kamil Wilk

Erno Elgland

Até 77kg

Lachlan Giles

Tero Pyylampi

Mansher Khera

Felipinho Cesar

Marcelo Lapela

Osmanzan Kassimov

Vagner Rocha

Oliver Taza

Garry Tonon

Lucas Lepri

JT Torres

DJ Jackson

Celsinho Venicius

Leonardo Cascão

Enrico Cocco

Até 88kg

Craig Jones

Jesse Urholin

James Brasco

Murilo Santana

Kaynan Casemiro

Kit Dale

John Salter

Piotr Marcin Frechowicz

Romulo Barral

Keenan Cornelius

Gordon Ryan

Pablo Popovitch

Xande Ribeiro

Leandro Lo

Dillon Danis

Rustan Chsiev

Até 99kg

Roman Dolidze

Kamil Uminski

Eliot Kelly

Mahamed Aly

Salomão Ribeiro

Yukiyasu Ozawa

Paul Ardila

Abdurakhman Bilarov

Yuri Simões

Luiz Panza

Dean Lister

Rafael Lovato

Felipe Preguiça

João Assis

Jake Shields

Mike Perez

Jeff Monson

Acima de 99kg

Orlando Sanchez

Arman Zhanpeisov

Khamzat Stambulov

Tom DeBlass

Victor Honório

Hideki Sekine

Casey Hellenberg

Abdulaev Ruslan

Vinny Magalhães

Marcus Buchecha

Roberto Cyborg

Jared Dopp

Tim Spriggs

Janne-Pekka Pietiläinen

Bruno Bastos

Jesseray Childrey



Feminino

Até 60kg

Mackenzie Dern

Bia Basílio

Rikako Yuasa

Ffion Davies

Michelle Nicolini

Beatriz Mesquita

Talita Alencar

Elvira Karppinen

Acima de 60kg

Talita Treta

Tara White

Samantha Cook

Gabi Garcia

Jessica Flowers

Amanda Santana

Venla Luukkonen

Marysia Malyjasiak

Superlutas

Renzo Gracie x Sanae Kikuta

André Galvao x Cláudio Calasans

Chael Sonnen x Léo Vieira