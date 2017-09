Veja os destaques da 2ª Copa Armlock de Jiu-Jitsu, em Fortaleza

Share it

O ginásio da Faculdade Estácio-Centro em Fortaleza, atual point do Jiu-Jitsu cearense, recebeu no dia 10 de setembro a 2ª Copa Armlock. Com um público estimado pelos organizadores de cerca de mil visitantes, a festa do Jiu-Jitsu foi em alto estilo e nas áreas de luta mais de 500 atletas – vindos de todos os cantos do Ceará, abrilhantaram ainda mais a competição.

Quem ficou com o título máximo da faixa-preta foi Ítalo Gonçalves, depois do árbitro Rômulo Leandro revogar o resultado do combate entre ele e Matheus Carlos. No término do tempo estipulado, Rômulo levantou o braço de Matheus, mas depois reconheceu o erro na contagem e deu a vitória para Ítalo. Matheus que ficou com o ouro peso-pena, acatou a decisão.

Já no master, Samuel Falcão (GC-Pepey) mostrou que chegou bem na gradualçao maior, faturando o peso médio e o aberto leve. No absoluto livre, que ficou com a medalha dourada foi o sobralense David Gonçalves (Nova União).

Ainda entre os pretas, mas na faixa etária sênior, Hermes França voltou a brilhar e arrastou o meio-pesado e o absoluto. Por falar nesse pódio absoluto, ele foi formado só por campeões, como o vice Nazareno Gomes (Evolution), númerto 1 do médio, Napoleão Cavalcante (BD Team) melhor do pesado e David de Souza (BD Team) dono da super-pesado.

Na faixa-marrom, o líder do Ranking MEIAGUARDA Jonas Bruno aumentou ainda mais sua vantagem, faturando ouro duplo. Outros que brilharam foram Kildere Souza (MG), que venceu na médio, além de Alex Osterno (Nova União) campeão no meio-pesado e Fernando Kylderi (Cicero Costha) ouro no pesadíssimo.

Na graduação roxa, Gabriel Magalhães (Nova União) que já havia faturado o ouro no meio-pesado, repetiu a dose no absoluto livre. Quem fez o mesmo foi Antonio Filho (Nova União) ouro duplo no peso leve e no aberto leve. Já o potiguar Fellype Rocha (Carlson Gracie-Mossoró) campeão no médio e no absoluto pesado.

Entre as academias, além da campeã Nova União, foram bem a GC-Pepey, no segundo posto, e a BD Team, em terceiro.

(Fonte: Assessoria de imprensa)