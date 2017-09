SP Open de Jiu-Jitsu: Erberth Santos fatura absoluto e muda de equipe

Share it

Rolou em Barueri, no último final de semana, mais uma edição do São Paulo International Open. O sábado foi separada para as disputas de kimono, enquanto no domingo os atletas voltaram para duelas sem pano.

Nas disputa de paletó, quem ficou com o absoluto foi Erberth Santos. Após estourar na balança para a disputa do peso, a fera se jogou apenas no aberto, e venceu a final contra o rival de muitas disputas de título Dimitrius Souza (Alliance). Após o combate, Erberth revelou que não fará mais parte da Almeida JJ, e que formará sua própria equipe, a ES Team.

Em papo com GRACIEMAG, Erberth deu mais detalhes: “A equipe não estará associada com nenhum outro time. Eu vou continuara fazer eventuais camps na equipe do André Galvão, e quando assim for eu lutarei pela equipe dele. Quando não fizer, representarei apenas a minha equipe.”

No feminino, Bia Basílio (Almeida JJ) faturou ouro duplo com as conquistas no peso leve e em seguida o no absoluto, após bater Carina Santi (G13), campeã peso pesado, na final do aberto.

Nas disputas sem kimono, quem brilhou na faixa-preta foram os atletas Rubens Pedroso (NS Brotherhood) e Renata Marinho (Alliance), ambos com ouro tanto em suas respectivas divisões de peso quando no absoluto. Outro destaque na disputa sem kimono ficou para o atleta do UFC Matheus Nicolau, que faturou o título na divisão de peso-pena.

Confira abaixo os campeões na faixa-preta, das disputas com e sem kimono!

Kimono

PRETA / Adulto / Masculino / Galo

1 – Claudio Henrique de Souza – Fernando Boi JJ

2 – Tharcisio Luiz Teixeira B. Silva – Alliance

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Cleber de Sousa Fernandes – Atos Jiu-Jitsu

2 – Douglas Rufino da Silva – Caio Terra Association Brasil

3 – Bruno Henrique Cabral – Qatar BJJ – Brasil

3 – Jorge Luiz Nakamura – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Isaque Alberto de Oliveira Paiva – Saikoo Jiu-Jitsu

2 – Pedro Petrônio Valença Neto – PSLPB Cicero Costha

3 – Bruno David Fonseca – GF Team

3 – Hélio Xavier dos Santos – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Jacob Williams Mackenzie – GF Team

2 – Ricardo Rocha Lima – Ns Brotherhood BJJ

3 – Carlos Eduardo Barroso da Silva – Pedra 90

3 – Victor de Matos – Zenith BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Sandro Gabriel Vieira – Caio Terra Association Brasil

2 – Diego Vivaldo Anjos Ferreira – Guigo JJ

3 – Frederico Pinto Cesar de Almeida – Otávio de Almeida

3 – Ygor Machado Dantas – UAE Jiu-jitsu Team

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Victor Del Corso Bomfim – GF Team

2 – Wellington Luís Sebastião – Ns Brotherhood

3 – Matheus Spirandeli Souza – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

2 – Hebert Penido das Dores Junior – Gracie Barra

3 – Arthur Servino da Silva – CheckMat

3 – Eberson Luna – G13 Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Guilherme Augusto Soares Santos – Alliance

2 – Hugo Leonardo B. Ferreira da Silva – CheckMat

3 – Andre Rudolfo – Zenith BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Igor Gregório Schneider – Ns Brotherhood

2 – Kitner Mendonça de Moura – JFC Almeida JJ

3 – Fernando Estefam Siebra de Brito – FJJC

3 – Otavio Tome Serafim – Alliance

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Erberth Santos de Mesquita – JFC Almeida JJ

2 – Dimitrius Soares Souza – Alliance

3 – Guilherme Augusto Soares Santos – Alliance

3 – Igor Gregório Schneider – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Feminino / Leve

1 – Bianca Barbosa Basilio – JFC Almeida JJ

PRETA / Adulto / Feminino / Médio

1 – Renata Marinho Moreira – Alliance

PRETA / Adulto / Feminino / Pesado

1 – Carina Curvelo Santi – G13 Jiu-Jitsu

2 – Fernanda Mazzelli Almeida Maio – Striker JJ

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Bianca Barbosa Basilio – JFC Almeida JJ

2 – Carina Curvelo Santi – G13 Jiu-Jitsu