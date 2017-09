Mackenzie Dern sobe para o peso-mosca e volta ao MMA em outubro, no LFA

Share it

Em reta final de preparação de olho no ADCC 2017, que rola neste final de semana na Finlândia, Mackenzie Dern já tem nos planos seu próximo desafio nas grades do MMA.

Ela, que parte em defesa do seu título até 66kg no ADCC, anunciou em suas redes sociais que seu próximo duelo nos cages será no dia 13 de outubro, no LFA 24, na divisão de peso-mosca (até 57kg).

Invicta no MMA com três sucessos, Mackenzie terá pela frente Mandy Polk (3v, 3d), em evento agendado para rolar em Phoenix, no Arizona, EUA.

Mackenzie acumulou suas três vitórias no peso-palha, mas recentes problemas no corte de peso para atuar em outros eventos de Jiu-Jitsu podem indicar que a chegada da fera nos 52kg, peso limite da antiga divisão, era mais complicado do que aparentava.

