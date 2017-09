Veja o duelo entre José Aldo e Jonathan Pitbull em luta especial de Jiu-Jitsu

Share it

O último domingo, 17 de setembro, foi um dia especial para dois atletas do Jiu-Jitsu. José Aldo Júnior, ex-campeão do UFC e faixa-preta da Nova União, foi convidado para realizar uma luta especial durante o 4° Sul-Americano da SJJSAF, organização presidida pelo nosso GMI Cleiber Maia.

No duelo de kimono, Aldo encarou o casca-grossa Jonathan Pitbull, atleta faixa-roxa da Nova União que tem síndrome de Down. O ginásio estava lotado, todos na intenção de ver José Aldo em ação mais uma vez no Jiu-Jitsu.

O duelo foi marcado pela pressão de Jonathan nos ataques, com bela queda aplicada logo no início e o armlock para decidir a disputa em clima de festa no ginásio do Grajaú Country Club.

Veja no vídeo abaixo a luta especial de José Aldo no Jiu-Jitsu!